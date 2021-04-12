Birbirlerine kelepçelenen iki kardeşi polis kurtardı

Geri dönüşüm toplama işi yapan Mikail Elitaş (26) ile Kazım Elitaş (14) kardeşler, çöpten buldukları kelepçe ile birbirlerini kelepçeledi. Kelepçenin anahtarının bulunmadığını hatırlayan gençler polisten yardım istedi.

Bursa Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen olayda Mikail Elitaş ile Kazım Elitaş kardeşler, çöpten buldukları çelik kelepçeyi, "şaka" amaçlı olarak arkadaşlarının taktığını söyledi.

Daha sonra kelepçenin anahtarının bulunmadığını hatırlayan gençler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Elitaş kardeşlerin, güvenlik güçlerinden firar ettiği ihtimalini de göz önünde bulundurarak GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgulaması gerçekleştirdi.

Elitaş kardeşler, polis ekiplerinin kelepçeyi kendi anahtarlarıyla açmasıyla birbirlerinden ayrıldı. Polisler tarafından kurtarılan kardeşler "Arkadaşlar şaka olsun diye taktı. Çıkarmaya çalışırken iyice sıkıştı" dedi.