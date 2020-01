​Birbirinden güzel görünen bu evlerdeki aile içi şiddeti bulabilir misiniz?

Yeni Zelanda Sosyal Gelişim Bakanlığı’nın HOME Dergisi ile birlikte hazırladığı kampanyada, aile içi şiddet pahalı evlerin şık dekorasyonları arasında gizlendi.

Yaygın kanının aksine aile içi şiddet sadece düşük sosyo-ekonomik seviyeye sahip ailelerde değil, toplumun her kesiminde yaşanıyor. Yeni Zelanda Sosyal Gelişim Bakanlığı’nın "It’s Not Ok!" isimli aile içi şiddeti durdurmak amacıyla bir süredir yürüttüğü kampanya kapsamında Home dergisiyle iş birliğine gidildi.

Bigumigu.com'dan Başak Erdemir'in haberine göre, FCB Yeni Zelanda’nın üstlendiği alt kampanya, Home dergisinin 58. ila 66. sayfalarına yerleştirilmiş bir makale görünümlü farkındalık kampanyası ve eylem çağrısı. Dergide 58. sayfaya geldiğinizde iyi niyetli bir tuzağın içinde olduğunuzdan haberiniz yok; tuzak sanki üst gelir grubu bir mahalledeki şık bir evin dekorasyonunun tanıtıldığı alelade bir makale gibi başlıyor.

Makalenin adı “Paradise Hill” (Cennet Tepesi). Makalede evin sözde sakinleri olan aile bireyleriyle de tanışıyoruz. Sayfalar ilerledikçe bu hayatlarından aşırı memnun aile fertlerinin sahip olduğu bu şahane evin dekorasyonuna yakından bakmaya başlıyoruz. İşte tam bu noktada kuşkular belirmeye başlıyor; resimlerde bir şeyler tüm hikayeye oturmuyor ve bir şeylerin yanlış gittiğini fark etmeye başlıyoruz.

Ufak tuhaflıklar büyümeye başlıyor; merdiven başındaki küçük kan lekeleri, devrilmiş yüksek sandalyelerle başlayan garipliklerden, artık gözlerimizi kaçıramayacağımız, aile içi şiddeti tüm rahatsız ediciliğiyle yüzümüze çarpan kırık mobilyalara uzanıyoruz.

Makalenin 8. sayfasında artık korkunç gerçekle yüzleşiyoruz. Bu noktadan sonra, aile içi şiddet gören ya da çevresinde aile içi şiddet yaşandığından kuşkulananlar için neler yapılması gerektiğine dair ana kampanya bilgilendirmesine ve eyleme geçme çağrısına geçiliyor.

Kampanya fikrinin ortaya çıkışı Yeni Zelanda Kadına Karşı Şiddet araştırmasının ezber bozan verilerine dayanıyor. Aile içi cinsel ya da fiziksel şiddete maruz kalan her 100 kadından 26’sı ortalama geliri 100.000 doların üzerinde ailelere mensup. Araştırmanın bulgularından biri de üniversite mezunu her 4 kadından birinin hayatının bir döneminde sevgilisi ya da eşi tarafından cinsel ya da fiziksel tacize uğramış olduğu...

Kampanya, kadınların uğradığı şiddetin yalnızca düşük sosyo-ekonomik gruplarda yaşandığı algısının doğru olmadığını, şiddetin gelir grubu ayırmadığını göstermek istemiş.

Paradise Hill kampanyası tek reklam ile 1,1 milyon Yeni Zelandalıyı kampanya hakkında konuşturmayı başarmış. Bu tüm ülke nüfusunun dörtte birine karşılık gelen bir rakam.

Bu haber bigumigu.com'dan alınmıştır.

