Birbirinden garip ve inanılmaz 12 seks kazası

Rutin seks hayatından sıkılan çiftlerin fantezileri, kimi zaman ilginç ve duyanların inanamayacağı kazaları da beraberinde getiriyor.



Seks kazaları arasında; sevgilisinin üstüne dolaptan atlayıp bayılan da var, felç olan da.



onedio'nun haberine göre, işte birbirinden ilginç seks kazaları:



1- İtalya'da gerçekleşen seks kazasında arabada sevişirken kendini kaybeden çift, yanlışlıkla vitesi boşa aldı. Yokuş aşağı duran araba hızlı bir şekilde bir fast food'un içine daldı. Ortalık karıştı tabii...

2- İtalya'da 50 yaşındaki bir adam, 26 yaşında olan sevgilisi ile bir Batman fantezisi kurdu. Sevgilisinin gözlerini bağlayan adam hesaba göre dolabın üstünden atlayarak sevişmeye başlayacaktı. Dolabın üstünden atladı evet ama yere çakılır çakılmaz bayıldı. Elleri ve gözleri bağlı olan sevgilisi de saatlerce yardım için bağırdı.

3- ABD'de bekârlığa veda partisi sonrası buluşan müstakbel karı koca, ertesi gün evlenmeyeceklermiş gibi seks yapınca gelinin kürek kemiğinde çatlak meydana geldi. Gelin, ertesi gün nikah törenine tekerlekli sandalye ile katılmak zorunda kaldı.

4- Her ikisi de evli olan çift, arabada seks yapmaya kalkınca sınırlı hareket özgürlüğü sebebiyle erkek birey bir anda kaskatı kesildi. Sebebi de adamın omurlarının kilitlenmesi. Hareket edemeyen adamı o haldeyken itfaiye ve ambulans gelip kurtardı.

Elektrik verilen kadın öldü

5- ABD'de bir adam, evde yalnızken seks yüzüklerinden faydalanmak istedi. Ancak kendi yaptığı seks yüzüğünde bir takım şeyler ters gitmiş olacak ki bu esnada penisini sıkıştırdı. Hastaneye giden adam, yüzüğün kesilmesiyle kurtuldu.

6- Pensilvanya'da yaşayan Kirsten Taylor isimli kadın, kocasıyla birlikte yeni bir şey denemek istedi. Göğüs uçlarına bağladığı elektriğin voltajını ayarlayamadıkları için Kirsten feci şekilde can verdi.

7- Amanda Knowles isimli İngiliz kadın, Nintendo Wii Fit tahtasının üzerinde oynarken birden tahtanın üzerinde düştü. Düştükten sonra hiç olmayacak bir yerdeki sinirleri büküldü. Bu onun her titreşimde tahrik olmasına sebep oldu.

8- Avustralya'da bir otelde sevişen çiftin bir anda hiç beklemediği bir şey oldu. Bulundukları odanın tavanındaki avize üstlerine düştü. Yüzü tavana doğru bakan kadının, avize sebebiyle yüzünde birçok yara oluştu.

Huniyle beton dökme

9- Kuban Nehri kenarında sevişen bir çift, alkolün verdiği etki ile nehre olan mesafesini ayarlayamadı. Arabayla biraz daha yaklaştıkları nehir onları bir anda içine doğru çekti. Kadın kurtarılamazken, adam hafifi sıyrıklarla suyun içinden çıkartıldı.

10- Yeni Zelandalı çiftten erkek olanı, karısını boynundan ısırdı. Farkında olmadan kan pıhtılaşmasına sebep olan adam yüzünden karısının sol tarafı felç oldu.

11- China Daily'nin haberine göre, öpüşürken kendini kaybeden bir adam, basınç sebebiyle sevgilisinin kulak zarının hafif miktarda patlamasına sebep oldu. Kadın birkaç aylık tedaviden sonra duyma yetisini yeniden kazandı.

12- Amerika'da yaşayan 20 yaşındaki adam, rektumunda bir yabancı cisim rahatsızlığı ile hastaneye koştu. Yapılan tetkikler sonucu partnerinin, rektumdan bir huni yardımıyla beton döktüğü anlaşıldı. Bu olay Dr. Peter J. Stephens ve Dr. Mark L. Taff'ın adli tıp raporunda yer aldı.