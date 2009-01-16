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'Birazcık hürmet istiyorum o kadar'

AROG nedeniyle çeşitli eleştiriler alan Cem Yılmaz, 'Ben film izlemiyorum, yapıyorum' dedi.

16 Ocak 2009 02:00

AROG nedeniyle çeşitli eleştiriler alan Cem Yılmaz, 'Ben film izlemiyorum, yapıyorum'  dedi.

‘Gece Gündüz' programına konuşan Cem Yılmaz, AROG'a yapılan eleştirilere yanıt verdi.
Filmden sonra kimi kesimler tarafından ağır eleştirilen Cem Yılmaz, beğenmediklerini ya da beklediklerini bulamadıklarını söyleyen kesime de göndermeler yaparak şöyle konuştu:
"Beklenti diye bir şey uyduruyorlar. Peki benim beklentilerim ne olacak? Hiç bir zaman profesyonel komik diye anılmak gibi bir sevdam yok. Bir film yapmak vardır, bir de izlemek vardır. Tercihini yap. Ben film yapan tarafındayım hürmet et birazcık bu kadar. Ben film yapıyorum. Senin gibi izlemiyorum ki bana hürmet et yani. Çok doğal bir istek bu."

Yeni filme hazırlanıyor

GORA VE AROG'tan sonra 3. bir film için de şimdiden kolları sıvayan Cem Yılmaz, sakin bir sürece girdiğini ve sahne için de hazırlıklar yaptığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Sakin bir yazı çizi dönemine girdim, yeni sinema filmi için. Sahneye de bir şey hazırlamayı düşünüyorum, ama sahne için köklü değişiklik yaptıktan sonra başlayacağım. Ben şimdiye kadar 2 tane repertuar yaptım. Gene böyle bir şeyler birikirse, anlatmak için enteresan bir şeylerin olması lazım. O nedenle sahneyi çok özledim ama bir şeylerin birikmesini bekliyorum

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