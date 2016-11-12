"Birazcık buradayız, ama bekleyin geleceğiz..."

Cumhuriyet Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, Kitap Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, çizer Musa Kart, Silivri 9 No’lu Cezaevi’nde, 8 gün sonra, bir saatlik kapalı görüşte aileleriyle bir araya geldi.

Musa Kart’ın eşi Sevinç Kart, Turhan Günay’ın kardeşi Süleyman Günay, oğlu Ahmet Sönmez, kızı Elif Günay, Kadri Gürsel’in eşi Nazire Gürsel dün saat 15.00’te görüş için cezaevine girdi.

"Bekleyin geleceğiz"

Günay’ın kızı Elif Günay, görüş sonrası yaptığı açıklamada, babasıyla bir saat camın arkasından telefonla görüştüklerini, babasının moralinin yüksek olduğunu söyledi. Günay, şunları anlattı:

“Görüşme sırasında babam ‘Birazcık buradayız, belli ki ama bekleyin geleceğiz’ dedi. Televizyon için başvuruda bulunmuşlar. Buzdolapları gelmiş. Televizyonları da yarın öbür gün gelecekmiş. Her gün Cumhuriyet dahil 7-8 gazete geliyormuş. Kitap ekindeki çocuklara da ‘Eki güzel yapmışlar, teşekkürlerimi iletirsin’ notunu gönderdi. Ayrıca ‘Sesimizi duyurmak açısından, milletvekillerinin cezaevini ziyaret etmesi de güzel oldu’ dedi. Kitap talebi olmuştu, İletişim Yayınları’nın klasiklerini istemişti. O kitapları beklediğini ve okumak istediğini söyledi. Kütüphaneden kitap alıyorlar. Babam, Kadri Gürsel ve Musa Kart ile aynı koğuşta kalıyor. Defter kalem almışlar. Bir şeyler yazıyorlarmış. Minik bir bahçeleri varmış. Bahçede spor yapıyorlarmış. ‘Bahçede biraz gökyüzünü görüyoruz’ dedi. Sağlığı iyi.”

Musa Kart’ın eşi Sevinç Kart da şöyle konuştu:

“Musa’yı çok iyi gördüm. Arkadaşlarının ve kendisinin moralinin iyi olduğunu söyledi. Çok sevindim. Kendileri ile değil, dışarıda olup bitenlerle ilgililer, her zamanki gibi... Musa’dan hep duyduğum bir söz vardır. ‘Bu ülkenin çocuklarına bir borcumuz var. Bu yüzden korkmadan, yılmadan yazmak, çizmek görevim ve hayat tercihimdi.’ Şimdi o borç ödeniyor. Ben de sevgili eşimle gurur duyuyorum."