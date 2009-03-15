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Yaşam

Biraz pahalı taşıdılar!

Kriz nedeniyle satışa çıkarılan bir plaj evini 1 dolara satın alan çift, 150 kilometre öteye yüzdürerek götürmek için 100 bin dolar verdi.

15 Mart 2009 02:00

Ekonomik kriz nedeniyle 1 dolara satışa çıkarılan plaj evini satın alan çift, 150 kilometre öteye yüzdürerek götürmek için 100 bin dolar verdi.

New York kentinde yaşayan Robert Gotkin ve Deborah Sarnoff, mimar Robert Venturi'nin Long Island'da inşa ettiği plaj evini, eski sahipleri aynı yere başka bir ev yapmak istediği için, New York'a taşımaya karar verdi.

Evi taşımak için özel bir firmayla 100 bin dolara anlaşan çift, dubleks plaj evinin 150 kilometre öteye denizden götürülebilmesi için özel bir platform kiraladı.

1967'de inşa edilen ev, birkaç hafta önce orijinal yerinden özenle sökülmüş ve yakınlardaki bir limana taşınmıştı.

Cuma akşam saatlerinde yeni yerine sorunsuz şekilde yerleştirilen evde, taşıma sırasında herhangi bir hasar oluşmadığı belirtildi.

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