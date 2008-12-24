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Sağlık

Biraz kilo fazlası bile kalp krizi riskini artırıyor

Normalin biraz üzerinde olan fazla kilonun kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde artırdığı belirlendi.

24 Aralık 2008 02:00

Boston Kadın Hastanesi’nce yapılan bir araştırma, normalin biraz üzerinde olan fazla kilonun kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu.

Milliyet’te yayımlanan habere göre; araştırma kapsamında 21 bin 94 doktorun kilosu 20 yıl boyunca izlendi ve boyu 1 metre 80 cm. olan erkeklerde her 3.2 kiloluk fazla yağın, kalp rahatsızlıkları riskini ortalama yüzde 11 oranında artırdığı saptandı.

Araştırma sırasında bin 109 doktor kalp sorunuyla karşılaştı. Obezite sınırını aşanlarda ise kalp rahatsızlığı yüzde 180 düzeyinde artış gösterdi.

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