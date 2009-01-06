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Yaşam

Biraz dikkatle 1650 lira tasarruf sağlayın

Enerjisini dikkatsizce harcayanlara yılda 1650 TL kâr edebilme imkânı

06 Ocak 2009 02:00

Enerjisini dikkatsizce harcayan, 120 metrekarelik bir evde yaşayan 4 kişilik ailenin, uygulayacağı basit önlemlerle yılda 1650 TL kâr edebileceği bildirildi.

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Tanıtım ve Bilinçlendirme Şube Müdürü ve Binalarda Enerji Verimliliğine Yönelik Toplum Bilincinin Artırılması (EnverIPAB) Projesi Koordinatörü Sebahattin Öz şu önerilerde bulundu:
-  Faturalarda en büyük düşüş yalıtımla sağlanıyor. 
-  Oda sıcaklığını sadece 1 derece düşürmek yüzde 6’lık yakıt tasarrufu sağlıyor.
-  Kapalı ve uygun perdeler pencerelerden ısı kaybını yüzde 25  önlüyor. 
-  Isıtıcıların ya da radyatörlerin önüne veya üzerine eşya koymayın. 
-  Akkor ampulleri enerji tasarruflu ampullerle değiştirin. 
-  Elektrikli aletlerin enerji tüketimi düşük olanlarını seçin.
-  Yemek pişirirken fırının kapağını gereğinden fazla açmayın, çünkü kapağın her açılmasında yüzde 20 ısı kaybı olur. 
-  Bulaşık makinesinde kısa süreli yıkama özelliklilerini tercih edin.

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