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Yaşam

Birasından içen arkadaşını vurdu!

Ankara’da birasından içtiği için tartıştığı arkadaşını öldüren, iki arkadaşını da yaralayan zanlı gözaltına alındı.

06 Eylül 2011 03:00

T24 - Ankara’da birasından içtiği için tartıştığı arkadaşını öldüren, iki arkadaşını da yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akay Caddesi’ndeki bir kıraathanede okey oynayan 4 arkadaştan Yalçın Göz (36), birası bitince arkadaşı Olcay D’nin (36) bardağındaki biradan içti.

Birasından içilmesine sinirlenen Olcay D, Yalçın Göz ile tartıştı. Olcay D, kavgaya dönen olayda arkadaşı Yalçın Göz’ü çay ocağından aldığı bıçakla karnından iki kere bıçakladı. Kavgada Olcay D. ile okey oynadıkları Bülent Ö. ve Hamit K. de hafif şekilde yaralandı.

Ambulansla Numune Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yalçın Göz hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından otomobille kaçan zanlı, Sincan’da gözaltına alındı. Zanlı Olcay D, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



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