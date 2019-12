Biranın azı, kemiklere yararlı

T24 - ABD'de yapılan yeni bir araştırma makul ölçülerde içilen biranın, kemiklere yararlı olabileceğini ve osteoporoz hastalığını önleyebileceğini ortaya koydu.



California Üniversitesi'nde görevli bilim adamları, biranın, kemik güçlenmesinde önemli bir unsur sayılan diyetsel silikon kaynağı olduğunu saptadılar.



Son 30 yıldır diyetsel silikonun kemiklere yararlı olduğunu gösteren kanıtlar artmaktaydı. Söz konusu araştırma Journal of the Science of Food and Agriculture dergisinde yayımlandı.



Bilim adamları bira üretiminde kullanılan hammadeleri ve biranın üretim sürecini inceledikten sonra, arpanın malt haline dönüştürülmesi sırasında ortaya çıkan kabuklarında söz konusu silikonun bulunduğunu saptadılar. Şerbetçiotunda da büyük miktarlarda diyetsel silikon bulundu.



Araştırmacılar, buğdaydan yapılan birada, arpadan üretilen biraya kıyasla çok daha az silikon bulunduğunu belirlediler. Bilim adamları, elde edilen bulgulara dayanarak, makul düzeyde tüketilen biranın zamanla kemiklerin güç kaybetmesine yolaçan osteoporoz hastalığıyla mücadelede yararlı olabileceğini söylüyorlar.



Diğer bir grup bilim adamı ve beslenme uzmanıysa, uyarıda bulunarak, kemik sağlığı açısından kalsiyum ve Vitamin D'nin, silikona kıyasla çok daha önemli olduğunu anımsatıyorlar.



Uzmanlar, günde iki üniteden fazla alkol tüketilmesinin, aslında kemiklerin kırılması tehlikesini doğurabileceği uyarısında bulunuyorlar. Beslenme uzmanları ayrıca, alkolsüz biranın da eşit düzeyde iyi bir silikon kaynağı olduğuna dikkat çekiyorlar.