Biranın alkolü vatandaşı kesmedi

T24 - Son 4 yılda sürekli artış gösteren alkollü içki satışları bu yılın ilk yarısında bira satışlarındaki düşüşten dolayı geriledi. Rakamlar, vatandaşın bu yıl yüksek alkollü içkilere yöneldiğini ortaya koydu.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (TAPDK) edinilen bilgiye göre, 2006 yılının ilk 6 aylık döneminde 453 milyon 345 bin 363 litre olan alkollü içki satışı, 2007 yılının aynı döneminde 465 milyon 971 bin 71 litreye, 2008 yılında 531 milyon 769 bin 663 litreye, 2009 yılında ise 536 milyon 175 bin 195 litreye yükseldi.

Ancak, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye genelindeki alkollü içki satışları, 533 milyon 619 bin 584 litre olarak gerçekleşti.

Böylece vatandaşlar, yılın ilk yarısında, 2009'un aynı dönemine göre 2 milyon 555 bin 611 litre daha az alkollü içki tüketti.

Birada düşüş, rakıda artış var

TAPDK verilerine göre, alkollü içki satışlarındaki gerileme, tamamen bira satışlarındaki düşüşten kaynaklandı. 2009 yılının Ocak-Haziran döneminde 485 milyon 319 bin 462 litre olan bira tüketimi, bu yıl 472 milyon 889 bin 185 litreye indi. Bu şekilde bira satışlarında 12 milyon 430 bin 277 litrelik bir azalma meydana geldi.

Rakamlar, vatandaşın bu yıl yüksek alkollü içkilere yöneldiğini de ortaya koydu. Bu yılın ilk yarısında şarap ve rakı başta olmak üzere, viski, kanyak-brendi, cin, votka, likör ve vermut gibi alkollü içkilerin satışlarında artış görüldü.

Geçen yılın 6 ayında 22 milyon 245 bin 231 litre olan rakı satışı da, bu yıl 23 milyon 675 bin 75 litreye yükseldi. Böylece rakı satışlarında yüzde 6,4'lük artış yaşandı ve ülkemizde geçen yıla göre 1 milyon 429 bin 844 litre daha fazla rakı tüketildi.

6 aylık dönemde şarap satışları da, 20 milyon 885 bin 511 litreden 27 milyon 414 bin 174 litreye çıktı. Bu şekilde şarap satışlarında oransal olarak yüzde 31,3, litre bazında da 6 milyon 528 bin 663 litre artış oldu.

Bu dönemde votka satışları da, geçen yıla göre yüzde 19,5 oranında arttı. Votka satışları, 4 milyon 596 bin 216 litreden 5 milyon 491 bin 883 litreye yükseldi.

Likör tüketimi 656 bin 804 litreden 702 bin 254 litreye, kanyak-brendi tüketimi 217 bin 226 litreden 259 bin 878 litreye, vermut tüketimi de 145 bin 997 litreden 187 bin 904 litreye çıktı.

Şampanya satışlarının da arttığı bu dönemde, 94 bin 144 litre yerine, 119 bin 548 litre şampanya patlatıldı.

Günlük satışlar

Bu yılın Ocak-Haziran dönemindeki alkollü içki satışlarına göre, ülkemizde günde ortalama 2 milyon 964 bin 553 litre alkollü içki tüketiliyor.

Bu rakam birada 2 milyon 627 bin 162 litre, rakıda 131 bin 528 litre, şarapta 152 milyon 301 bin litre, viskide de 6 bin 365 litre olarak gerçekleşiyor.

Alkollü içki ihracatı ve ithalatı

TAPDK verilerine göre, ilk 6 ayda Türkiye genelinde satılan 533,6 milyon litrelik alkollü içkinin 4 milyon 602 bin 688 litresini ithal içkiler oluşturdu.

Bu dönemde, 538 bin 50 litre bira, 36 bin 844 litre şampanya, 668 bin 63 litre şarap, 184 bin 574 litre vermut, 9 bin 595 litre diğer fermente alkollü içki, 180 bin 44 litre kanyak-brendi, 1 milyon 145 bin 679 litre viski, 234 bin 331 litre rom, 176 bin 13 litre ardıç aromalı içki-cin, 839 bin 174 litre votka, 407 bin 213 litre likör, 183 bin 108 litre de diğer distile alkollü içki ithal edildi.

Bu dönemdeki alkollü içki ihracatı ise 55 milyon 344 bin 646 litre oldu. İçki ihracatında da başı 53 milyon 434 bin 875 litreyle bira çekti. 6 ayda 1 milyon 194 bin 167 litre ile şarap, 696 bin 986 litre rakı, 13 bin 190 litre votka, bin 563 litre likör, 940 litre şampanya, 2 bin 925 litre de diğer fermente içki ihracatı gerçekleştirildi.