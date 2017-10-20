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Biranın adı yetti, alkolsüze de vergi kapıda!

Torba tasarıya eklenen sürpriz önergeyle alkolsüz biraya yüzde 20 oranında ÖTV konuldu

Görsel: Alkolsüz bira

20 Ekim 2017 09:56

Alkollü içkilerin vergilerine olağanüstü düzeylerde zam yapan hükümet, şimdi de alkolsüz biraya 'göz' dikti. Torba tasarıya eklenen sürpriz bir önergeyle alkolsüz biraya yüzde 20 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) konuldu. Tasarının yasalaşması hâlinde alkolsüz biralardan KDV'nin yanı sıra ayrıca yüzde 20 oranında ÖTV alınmaya başlanacak. Alkolsüz biranın fiyatı da artacak.

Hükümet torba tasarıyla, ÖTV uygulanan kolalı ve gazlı içeceklerin listesine yenilerini ekledi, oranlarda değişikliğe gitti. Torba tasarının ilk halinde enerji içeceklerinden de tıpkı kolada olduğu gibi yüzde 25 oranında ÖTV alınması öngörülüyordu. Ancak komisyonda verilen önergeyle yüzde 25'lik ÖTV oranı yüzde 20'ye çekildi. Ayrıca limonatalar ile doğal maden suları ve meyve aromalı doğal maden suları ÖTV kapsamı dışında tutuldu.

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