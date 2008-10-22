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Politika

Birand: Yeşil'i peşime taktılar'

Gazeteci Mehmet Ali Birand, dün Posta'daki köşesinde kendisinin de Ergenekon'un hedefi olduğunu yazdı.

22 Ekim 2008 03:00

Gazeteci Mehmet Ali Birand, dün Posta'daki köşesinde kendisinin de Ergenekon'un hedefi olduğunu yazdı.

ABD'de bulunduğu sırada İstanbul'da ailesinin izlendiğini, kendisinin de canına kastedildiğini iddia eden Birand, şunları yazdı: “Ergenekoncu veya Derin Devlet diye adlandırılan bu kesim, Ermeni sorununda farklı düşündüğüm için arkama halen hapis yatan bir mafya liderini taktı. O yıllarda Washington'da okuyan oğlum üzerinden tehditler savurdular. Ünlü Yeşil'e öldürülmem için görev verildi. Yeşil'in İstanbul'daki evime gelip gözlediğini ve vurmaya hazırlanırken birileri tarafından durdurulduğunu bana MİT'in üst düzey yetkilileri anlattı.”

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