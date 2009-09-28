'Bıraksınlar ben yapayım'

Atatürk'e benzetmek için oyunculara yapılan makyajları başarısız bulduğunu söyleyen ünlü makyör Çetin Koyuncu, 'Bıraksınlar bir de ben yapayım' diyor.



Yaptığı ilginç makyajlarla adından söz ettiren makyör Çetin Koyuncu, bugüne kadar çeşitli projelerde Atatürk'e benzetmek için oyunculara yapılan makyajları başarısız buluyor: Çünkü bu makyajları yabancılar yapıyor. Bıraksınlar bir de ben yapayım!



Kalıcı makyaj ve plastik makyaj dalında aldığı eğitimlerle Türkiye'nin önde gelen makyaj sanatçıları arasına girmeyi başaran Çetin Koyuncu, yurtdışından getirdiği 'air brusila' adlı vücut boyama tekniğiyle yaptığı makyajlarla adından söz ettiriyor. Bugüne kadar, aralarında Tarkan, Seda Sayan ve Murat Boz'un da bulunduğu birçok ünlüye makyaj yapan Koyuncu, kendisine yeni bir hedef belirlemiş: Atatürk makyajı yapmak.



Bıraksınlar yapayım



Öte yandan ünlü makyaj sanatçısı bugüne kadar birçok projede izlediği tüm Atatürk makyajlarının başarısız olduğunu iddia ediyor ve bunun nedenini şöyle açıklıyor: "Birçok projede Atatürk makyajı denendi ama hiçbirinin Atatürk ile alakası yok, benzetemediler. Oyuncuların Atatürk'e tam benzetilememesinin nedeni, makyajı yurtdışından gelen makyörlerin yapması. Birebir benzetmeleri beklenmiyor ama yüz, çene ve alında bile hiç alakası olmayan sonuçlar çıkıyor ortaya." Konuşmasına, "Atatürk'ün yüz anatomisini benden daha iyi kimse tanıyamaz" diye devam eden Koyuncu, "Bıraksınlar Atatürk makyajını ben yapayım" diyor. Koyuncu'nun bir başka hedefi ise yurtdışında da Madonna ve Beyonce gibi ünlü isimlere makyaj yapmak. "Konuşulacak projelere imza atmak için kolları sıvadık. Yurtdışıyla bağlantılarımızı kurduk, gelişmeleri bekliyoruz" diye konuşan Koyuncu, ülke sınırları dışında elde ettiği başarılardan birini de şöyle anlatıyor: "Deepness adlı bir firma için küresel ısınmayı anlatan bir vücut makyajı yaptım. Fransız bir ressam bu makyajın fotoğrafını görmüş ve çok beğenmiş. Fotoğrafın bir resmini yapıp sergilemiş.



' Taklit ediliyoruz'



Çetin Koyuncu, yaptığı makyajlara Ortadoğu ülkelerinin de büyük ilgi gösterdiğini anlatıyor. Türk dizilerinin Ortadoğu'da büyük ses getirmesinin, Araplar'ın Türkler'i her alanda taklit etmesine neden olduğunu söyleyen ünlü makyör, birçok Arap makyörün Türkiye'ye kendisinden eğitim almaya geldiğini anlatıyor: "Yani dizi oyuncularımızı, dizilerin çekildiği mekânları, yemeklerimizi örnek alan Araplar, şimdi de Türk makyajının aynısını kendi sanatçılarına uygulamak için eğitime geliyorlar. Zaten Ortadoğu'da yayınlanan Arap dizilerinde Türk makyajını taklit ettiklerini söylüyorlar."



' Akademi açmak istiyorum '



Makyaj sanatçısı Çetin Koyuncu, hedefinin, yaptığı makyajların fotoğraflarından oluşan bir sergi ve bir akademi açarak öğrenci yetiştirmek olduğunu söylüyor. Koyuncu, şu sıralar ise buz efekti, atom bombasının insan vücudunda bıraktığı tahribat gibi makyajlar üzerinde çalışıyor. Bir de bir kadın vücudunu baştan ayağa simle boyamayı hedefliyor.



