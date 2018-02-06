"Bıraksalardı, bu işi Cübbeli Ahmet bedavaya yapardı, devlet bizim vergilerimizi boşuna harcamazdı"

Diyanet'e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun gelen bir soruya, "sol elle şeytanın yemek yediğini" söylemesi üzerine çıkar tartışmalar sürüyor. "Demek ki çalışan 118 bin personelinin hiçbiri yemek yerken kullanmıyor sol elini. Direkt iş akdi fesih nedeni!" diyerek eleştiride bulunan Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Kuar'da öyle bilginin yazmadığını savunarak, "Bıraksalardı, bu işi Cübbeli Ahmet Hoca bedavaya yapardı. Bunca müsrifliğe gerek kalmazdı. Devlet bizim vergilerimizi boşuna harcamazdı. Böylesine boş işlerle uğraşmak için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bu yıl 7.7 milyar lira ödenek ayrıldı" ifadesini kullandı.

Murat Muratoğlu'nun Hacı sen ne yağtın parayı" başlığıyla (6 Şubat 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Din İşleri Yüksek Kurulu, bütçeden o kadar ödenek alıyoruz bari gündeme oturalım, sağlam bir açıklama yapalım dedi… Ümmete, “şeytanların sol elle yiyip içtiklerini” dolayısıyla sol elle yemek yenilmemesi gerektiğini söyledi. Demek ki çalışan 118 bin personelinin hiçbiri yemek yerken kullanmıyor sol elini…… Direkt iş akdi fesih nedeni!

* * *

Şeytan isyankâr, itaatsiz, cennetten kovulmuş melek değil miydi? Melekler uyumaz, yemez, içmezdi? Rütbesi düşürülüp cin olunca yemeğe mi başladı? Üstelik de sol elini mi kullandı! Kuran'ın neresinde yazıyor bunlar? Bulan olmadı!

* * *

Bıraksalardı, bu işi Cübbeli Ahmet Hoca bedavaya yapardı. Bunca müsrifliğe gerek kalmazdı. Devlet bizim vergilerimizi boşuna harcamazdı. Böylesine boş işlerle uğraşmak için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bu yıl 7.7 milyar lira ödenek ayrıldı.

* * *

Sahi haram yerken hangi elin kullanılması gerektiğini Diyanet hiç söylemedi! Oysa 45-50 milyon dolar rüşvetin hangi elle alındığı konusu önemli değil miydi? Rüşveti alan eski bakanın cami yaptırması sevaba girer mi? Mekânı cennet mi?

* * *

Yeni yılı kutlamasının, Bitcoin borsasının, erkeklerin bıyıklarını boyamasının, saç ektirmesinin, çiftlerin el ele tutuşmasının, köpek beslenmesinin İslam ilkeleriyle örtüşmeyeceğini açıklıyor. Tarikat yuvalarına hiç değinmiyor. Camilerde, cenazelerde siyaset yapılınca nutku tutuluyor. Çıkıp tek kelime laf edemiyor. Haliyle maaşlar oradan yatıyor!

* * *

Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi yüzde 8.80 artırılırken, Diyanet bütçesi yüzde 13.20 artırılıyor. Adamlar çok çalışıyor! Bütçesi 12 bakanlıktan fazla para… Diyorum ya 7.7 milyar lira… Bir de üzerine her yıl ek ödeneğe ihtiyaç duyuyor. Hani israf haramdı? İslamiyet yayılırken bu kadar harcama olmamıştı!

* * *

Zira içki, kumar, gece hayatı gibi kötü alışkanlıkları da yok! Ar-Ge yaptın desem o da mümkün görünmüyor. Neyi araştırıp geliştireceksin? Haliyle akıllara ziyan açıklama yapıp para alıyorlar. Sen, ben söylesek deli diye içeri atarlar! Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK yarısından daha az bütçeyle araştırma yapıyor. Haliyle çıka çıka ortaya organik hoşaf çıkıyor.

* * *

Bu ödenek ile bırakın cennete girmeyi, cennet yapardın ülkeyi… Diyanet'in personel gideri Türkiye'nin bir aylık cari açığına denk geliyor. Madem Mercedes çok yakıyor, Başkan neden yerli arabaya binmiyor? Devasa bir bütçesi var yine de her daim camilerde para toplanır. Bu paralar nereye harcanır? Kendilerine sorsak hangi camide ne kadar bağış toplanıyor, para nereye harcanıyor diye… Cevap gelir mi sizce?

