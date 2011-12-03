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Yaşam

Bırakırsanız öldürecek

Boşandığı eşini tornavidayla yaralayan kocayla ilgili davada görüşü istenen Adli Tıp’tan, ‘örnek bir uyarı’ geldi...

03 Aralık 2011 02:00



T24- Boşandığı eşini tornavidayla yaralayan kocayla ilgili davada görüşü istenen Adli Tıp’tan, ‘örnek bir uyarı’ geldi. Raporda, “Koca şiddete eğilimli. Bu eğilimin ağırlaşarak sürmesi olasılığı yüksek risk düzeyinde” dendi.


Hürriyet'in haberine göre, Maltepe’de, 2 yıl önce boşandığı eşi Filiz Akboğa’yı (27) tornavidayla yaralayan Coşkun Kara’nın (34) yargılandığı davada, istenen rapor mahkemeye ulaştı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Ufuk Sezgin’in hazırladığı raporda, Filiz Akboğa’nın hayati tehlike arz eder şekilde yaralandığı, ruhsal çöküntüye uğradığı, geceleri uyuyamadığı, rüyasında kendisini tornavidayla yaralayan eski eşini dövmek istediği belirtildi. Raporda, Coşkun Kara’nın şiddete eğilimli olduğu ve bu eğilimin tutukluluk süresinden sonra ağırlaşarak devam etmesi olasılığının yüksek risk düzeyinde olduğu vurgulandı.


Yaşamak istiyorum


Raporda kadının evliliği sırasında tecavüze uğradığının belirlendiğine de yer verildi. Raporu değerlendiren Filiz Akboğa’nın avukatları, tutuklu yargılanan Kara’nın cezaevinden çıkması durumunda eski eşini öldürme ya da yaralama riskinin olduğunu söylediler. Kartal 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde iki hafta önce görülen duruşmada söz alan Filiz Akboğa, “Kadın cinayetlerinin durdurulmasını istiyorum. Ben ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Eğer gerekli ceza verilmezse yine dışarı çıkacak ve başladığı işi bitirmeye çalışacak” demişti.


Şikâyet etmesine rağmen korunmadı


18 yaşındayken evlendiği eşinden şiddet nedeniyle ayrılan Filiz Akboğa’nın hayatı, boşanma davası sonrası tehditlerle kâbusa dönmüş, kadının yaptığı iki şikâyet sonuçsuz kalmıştı. 24 Nisan’da çalıştığı kuaförde Coşkun Kara’nın saldırısına uğrayıp ağır yaralanan Filiz Akboğa’nın ailesi, yeni bir saldırı ihtimaline karşı hastanede nöbet tutmuştu. Serbest bırakılan Coşkun Kara, olay basına yansıyınca tutuklanmıştı. Kara hakkında 22.5 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

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