Bırakın çocuğunuz oyun oynasın

Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Nazmi Zengin, bazı bilgisayar oyunlarının, çocukların gelişimi ve hastalıklarını yenme konusunda büyük yarar sağladığının belirlendiğini söyledi.



Zengin, bilgisayar oyunlarının sağlık üzerine olumsuz etkileriyle ilgili bugüne kadar çok sayıda araştırma yapıldığını belirtti. Bu araştırma sonuçları nedeniyle ailelerin, çocuklarını oyunlardan uzak tutmaya çalıştıklarını ve bu konuda huzursuz olduklarını ifade eden Zengin, şunları söyledi:



“Son araştırmalar bu huzursuzluğunuzu bir nebze olsun giderecek bazı kanıtlar ortaya koyuyor. Avrupa'da yapılan yeni araştırmalarda bazı bilgisayar oyunlarının, çocukların gelişimi ve hastalıklarını yenme konusunda büyük yarar sağladığı belirlendi. 42 milyar dolarlık hacme sahip olan elektronik oyun piyasasının yaklaşık 6.6 milyar dolarlık bölümününü sağlık oyunları oluşturuyor.



Bilgisayar yardımıyla bir platform üzerinde egzersiz hareketlerinin yapıldığı Wii Fit Balance Board adlı oyununun büyük ilgi görmesinin ardındın gerek sermayedarlar, gerekse kar amacı gütmeyen kuruluşlar, sağlıkla ilgili dijital oyunlara daha çok yatırım yapmaya başladı. ABD'deki Robert Wood Johnson Vakfı 2008'den bu yana dijital sağlık oyunu geliştirenlere her yıl milyonlarca dolar bağış sağlıyor. Ülkemizde sivil toplum kuruluşları da bu alanda çalışacak kişi ve kuruluşlara destek vermeli.”



Sağlığın geliştirilmesinde dijital oyunlardan yararlanılmaya başlandığını dile getiren Zengin, şöyle devam etti: “Horsepower challenge adlı bilgisayar oyununun, çocukların attığı adım sayısını yüzde 13 oranında artırdığı, 'ReMission' adlı oyununun da genç erişkin kanser hastalarına hastalıklarını yenmede yardımcı olabildiği tespit edildi. Horsepower Challenge”in çocuklar üzerinde olumlu etkisi olup olmadığını belirlemek amacıyla yeni bir araştırma yapıldı.



Avrupa'da yapılan bu araştırmada, çocuklara birer pedometre (adım sayar) verilerek her gün kaç adım attıklarını kayıt altına alındı. 4 haftalık çalışma süresince çocukların attığı adım sayısının yüzde 13 oranında arttığı tespit edildi. Bu sonuç bu oyunu oynayan çocukların, evlerine kapalı kalmadığı, daha çok yürüyerek sosyal hayata daha çok adapte olduğu, böylece obezite ve benzeri hastalıklara yakalanma riskinin büyük oranda düştüğünü gösteriyor. Yani bu araştırma dijital oyunların çocuklara her zaman zarar değil fayda da sağladığını gösteriyor.”



Zengin, dijital oyunların kronik hastalıkların yönetiminde de hastalara yardımcı olduğunu dikkati çekerek, “Örneğin, diyabetli çocukların kan şekeri düzeylerini daha iyi ayarlamalarına ve sosyal dışlanmaya daha az maruz kalmalarına yardımcı olmak için hazırlanan 'Packy and Marlon' adlı oyunla ilgili yapılan klinik araştırmalarda arkadaşlarıyla bu oyunu oynayan çocukların, hastalıkları hakkında konuşmaya daha açık oldukları, sosyal destek almakta daha başarılı oldukları ve kan şekeri kontrol programlarına daha sıkı biçimde uydukları belirlendi” diye konuştu.



Kansere "oyun"



Zengin, “ReMission” adlı oyunun, sağladığı moral ve motivasyon sayesinde genç kanser hastalarına, hastalıklarını yenme anlamında yardımcı olabildiğinin belirlendiğini vurgulayarak, bu oyundan yarar görmenin bilgisayarın önünde saatlerce kalmayı gerektirmediğini, birkaç saat oynamakla 20 saatten fazla oynamanın olumlu etkilerinin eşit olduğunu bildirdi.



San Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesinden bir grup araştırmacının da Wii oyun platformunun “Parkinson” hastalarındaki duruş ve denge bozukluklarını düzeltmek için uyarlanması üzerinde çalıştığını anlatan Zengin, bu grubun yaptıkları pilot çalışmada ilk 6 ay içinde aldıkları sonuçların son derece umut verici olduğunu, bu araştırmanın sonuçlarını da merakla beklediklerini bildirdi.