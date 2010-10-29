Birahanede fuhuşa 23 gözaltı

T24 -Aksaray'da bir birahanenin fuhuş noktası yapıldığı ihbarı üzerine polis, mekana operasyon yaptı. 23 kişi gözaltına alındı.



Aksaray'da bir birahanenin fuhuş için buluşma noktası yapıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuş yaptığı öne sürülen 19 kadın ve iş yeri sahibi ile 3 çalışanı gözaltına alındı.





Gözaltına alınan kadınlardan 15'inin yabancı uyruklu olduğu bildirildi.





Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilecekleri, diğer 8 kişi hakkında da yasal işlem başlatılacağı bildirildi.



