Biradaki tehlike

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Ertenli, biranın erişkin yaşlardaki insanlarda en sık görülen iltihaplı romatizma olan gut hastalığına yakalanma riskini artırdığını söyledi.



Alkol tüketiminin halk arasında “zengin hastalığı” olarak bilinen gutun artmasında etkili olduğunu belirten Prof. Ertenli, alkollü içecekler arasında en masum içkinin ise şarap olduğunu açıkladı.



Erkekte daha fazla



Erişkin yaş grubunda en sık görülen iltihaplı romatizma olan guta, erkeklerin yakalanma oranının kadınlara oranla 3-4 kat daha fazla olduğunu ifade eden Prof. Ertenli, “Gut hastalığı, 65 yaş üstü erkeklerde yüzde 15 oranında görülürken, kadınlarda genellikle menopoz sonrasında ortaya çıkar. Son yıllarda gut hastalığı daha sık görülüyor. Bunda yaşam süresinin uzaması, alkol, obezitenin, metabolik sendromun ve yüksek protein içerikli beslenmenin artması önemli rol oynuyor” dedi.



Katı diyet yanlış inanış



Gut hastalığının, kristalleşen ürik asidin dokularda birikmesi sonucu ortaya çıktığını anlatan Prof. Ertenli, “Tedavi edilmediği takdirde tekrarlayan eklem şişliklerine ve tofüs adı verilen yumruların oluşmasına yol açar. Hastalık bazen böbrek taşı oluşumuna da neden olur. Gut tedavisinde, ürik asit düzeyinin aşağıya çekilmesi hedeflenir. Ancak halk arasında katı diyet uygulamak gibi yanlış bir inanış var, bu doğru değil” dedi.



