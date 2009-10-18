Biracı Pamuk Prenses Disney'i kızdırdı

Reklamda çocukluğumuzun saf ve masum Pamuk Prensesi gitmiş onun yerine hafifmeşrep bir kadın gelmiş. Ormanlarında huzur içinde ağaç kesen Yedi Cüceler de ‘ahlaki bir dejenerasyona’ uğramış. Reklamın afişinde Pamuk Prenses yedi cücelerle aynı yatakta görülüyor. Ama bu kez çıplak olarak ve keyif sigarasını tüttürürken. Anlaşılan Pamuk Prenses beyaz atlı prensini daha fazla bekleyememiş.

