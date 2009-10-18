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Kültür-Sanat

Biracı Pamuk Prenses Disney'i kızdırdı

Avustralyalı bir bira firmasının 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'i reklamında kullanması Disney'i kızdırdı.

18 Ekim 2009 03:00

Avustralyalı bir bira firmasının 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'i reklamında kullanması Disney'i kızdırdı.

Reklamda çocukluğumuzun saf ve masum Pamuk Prensesi gitmiş onun yerine hafifmeşrep bir kadın gelmiş. Ormanlarında huzur içinde ağaç kesen Yedi Cüceler de ‘ahlaki bir dejenerasyona’ uğramış. Reklamın afişinde Pamuk Prenses yedi cücelerle aynı yatakta görülüyor. Ama bu kez çıplak olarak ve keyif sigarasını tüttürürken. Anlaşılan Pamuk Prenses beyaz atlı prensini daha fazla bekleyememiş.

Disney çok öfkelendi


Avustralyalı bira firması, bu reklamı piyasaya yeni sürdüğü aromalı birasını tanıtmak için yaptırmış. Biralara, “sadece aromalı” diye bir slogan bulmuşlar. Biraların tatlı olduğunu vurgulamak için de tatlı Pamuk Prenses’i kullanmışlar. Pamuk Prenses’i bu hallere sokan firmaya en büyük tepki ise yaratıcısı Disney’den geldi. Ama reklamcılar Disney ile herhengi bir tazminat sorunu yaşamamak için önlemlerini önceden almışlar. Reklam filmindeki prensesin adı Snow White (Pamuk Prenses) değil Ho White. Reklam şimdiden çocukların masal kahramanlarının böyle kullanılması uygun mu tartışmalarını  başlattı.

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