Biracı Pamuk Prenses Disney'i kızdırdı

Avustralyalı bir bira firmasının 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'i reklamında kullanması Disney'i kızdırdı.
Reklamda çocukluğumuzun saf ve masum Pamuk Prensesi
gitmiş onun yerine hafifmeşrep bir kadın gelmiş. Ormanlarında huzur
içinde ağaç kesen Yedi Cüceler de ‘ahlaki bir dejenerasyona’ uğramış.
Reklamın afişinde Pamuk Prenses yedi cücelerle aynı yatakta görülüyor.
Ama bu kez çıplak olarak ve keyif sigarasını tüttürürken. Anlaşılan
Pamuk Prenses beyaz atlı prensini daha fazla bekleyememiş.
Disney çok öfkelendi
Avustralyalı
bira firması, bu reklamı piyasaya yeni sürdüğü aromalı birasını
tanıtmak için yaptırmış. Biralara, “sadece aromalı” diye bir slogan
bulmuşlar. Biraların tatlı olduğunu vurgulamak için de tatlı Pamuk
Prenses’i kullanmışlar. Pamuk Prenses’i bu hallere sokan firmaya en
büyük tepki ise yaratıcısı Disney’den geldi. Ama reklamcılar Disney ile
herhengi bir tazminat sorunu yaşamamak için önlemlerini önceden
almışlar. Reklam filmindeki prensesin adı Snow White (Pamuk Prenses)
değil Ho White. Reklam şimdiden çocukların masal kahramanlarının böyle
kullanılması uygun mu tartışmalarını başlattı.