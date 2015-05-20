Bira yapımı için kullanılan malzemelerle evde morfin yapmak mümkün

Bilim insanları evde bira yapmak için kullanılan malzemelerle morfin üretmenin formülünü buldu. Şekeri morfine çevirmek için karmaşık kimyasal işlemler gerekiyor. Uzmanlar bu işlemler için genetiğiyle oynanmış maya kullandı. Nature Chemical Biology adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma yeni ilaçların keşfi için umut vaat ederken, 'ev yapımı' uyuşturucuların yayılması kaygılarını da arttırdı.

Uzmanlar yasadışı uyuşturucu üretimini önlemek için genetiğiyle oynanmış organizmaların sıkı bir şekilde denetlenmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan bilim dünyası bu yeni yöntemin sağlayacağı imkanlardan umutlu. Pek çok hastada ağrı kesici olarak hayati bir rol oynayan morfin, haşhaştan üretiliyor.

Mayalanmış morfinin üretimi zamanla doğal üretime kıyasla daha kolay hale gelebilir.

Mayalanma sürecinin her adımına müdahale edebilecek uzmanlar, farklı ağrı kesiciler de üretebilir. Araştırma ekibinden Dr. John Dueber "Çalışmamızla bu süreçteki tüm adımlar tanımlandı. Şimdi mesele bu adımları birbirine bağlamak ve ölçeği büyütmek. Kolay bir şey değil ama yapılabilir" dedi.

Yeni ağrı kesiciler

İlaç üretiminde mikroskobik organizmaları kullanmak yeni bir anlayış değil. Örneğin insülin on yıllardır genetiğiyle oynanmış bakterilerle üretiliyor. Bu yeni buluşun evlerde uyuşturucu üretilmesine yol açabileceği kaygıları, makaleye de yansıdı.

Dergide yayımlanan bir yorum yazısında "Prensipte genetiğiyle oynanmış mayaya ulaşabilen ve temel mayalama bilgisi olan herkes, evde bira yapımı için üretilen aletlerle morfin üretebilir." denildi.