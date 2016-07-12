Bira vermeyen büfeciyi öldüren adam: Bir iki duble daha içki içip teslim olacaktım

Samsun’da, kendisine bira vermediği gerekçesiyle büfeci 33 yaşındaki Serkan Atayman’ı öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ömür boyu hapis cezası istenen 34 yaşındaki Serkan Çırak, 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılanmaya başlandı. Sanık Çırak, bira vermeyince tartıştıklarını ve kendisini korumak için öldürdüğünü söyledi. Mahkeme heyetine ifade veren Çırak, "Kalabalık vardı ve öldüğünü öğrendim. Daha sonra bir restoranta gidip bir iki duble daha içki içip polise teslim olacaktım ancak yakalandım" ifadesini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; olay yaklaşık 5 ay önce İlkadım ilçesi Selahiye mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Serkan Çırak, Serkan Atayman’a ait büfeye giderek bira istedi. Atayman "İçkili gelme sana bira yok" deyince, aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında Serkan Çırak, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartıp Serkan Atayman’a 4 el ateş etti. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Atayman, olay yerinde öldü.

Polis, büfenin ve etrafındaki diğer işyeri ve apartmanların güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheliyi tesbit etti. Serkan Çırak bir restorantta içki içerken yakalanıp gözaltına alındı. Olayda kullandığı tabanca ise ablasının evinde ele geçti.Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren şüpheli, "Büfeden bira alıp içtim. Bir süre sonra tekrar bira almaya gittiğimde bana ’İçkili gelme sana bira yok’ deyip küfür etti. Sinirlendim. Belimdeki silahı çıkartıp ateş ettim" dedi. Polisteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Serkan Çırak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Serkan Çırak’ın yargılanmasına bugün başlandı. Mahkeme heyetine ifade veren sanık büfeciyle daha önce tartışıklarını ancak ablasının eşi tarafından barıştırıldıklarını söyleyip, "Serkan Atayman’ı tanırım. Olay günü büfenin önünden geçtim. Alkollüydüm ve bira almaya karar verip geri döndüm. Selam verip bir bira istedim. Bana, ’Bu şekilde bu dükkana gelme demedim mi? Şerefsiz’ deyip elini beline atıp sandalyeden kalktı.Ben de belimdeki tabancayı çekip mermiyi hazneye verdim. Ben tabancayı sevdiğim için arada taşırım. Serkan Atayman’dan korktuğum için o beni vurmasın diye ben onu vurdum. Hedef gözetmeden ateş ettim. Keşke şerefime namusuma dil uzatmasaydı. Olaydan sonra eniştemin evine gidip silahı yatağın altına sakladım. Daha sonra tekrar büfenin önünden geçtim. Kalabalık vardı ve öldüğünü öğrendim. Daha sonra bir restoranta gidip bir iki duble daha içki içip polise teslim olacaktım ancak yakalandım" dedi.

Tanık ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.