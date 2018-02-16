T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bira ve Malt Üreticileri Derneği: Alkol tebliğinde, evde bira üretimini kısıtlayan bir husus yok

Bira ve Malt Üreticileri Derneği, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğle alakalı açıklama yaptı

16 Şubat 2018 17:44

Bira ve Malt Üreticileri Derneği, Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bugün Resmi Gazete’de yayınlanan, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği’ne ilişkin açıklama yaptı. Dernek, "Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol Ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği’nin evde bira üretimiyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" dedi. 

Duvar gazetesinde yer alan habere göre, açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol Ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği’nin, bazı medya kuruluşlarında yayınlanan haberlerde bahsedildiği üzere, evde bira üretimiyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Her sene standart olarak yayınlanan bu tebliğ, alkol ve alkollü içkilerin ithalatına dair herhangi bir yeni düzenleme içermemektedir. Tebliğde, evde bira üretimini kısıtlayan, engelleyen bir husus ve yaptırım bulunmamaktadır.” 

ETİKETLER

Biramaltevde yapımtebliğresmi gazete

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24