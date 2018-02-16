Bira ve Malt Üreticileri Derneği: Alkol tebliğinde, evde bira üretimini kısıtlayan bir husus yok

Bira ve Malt Üreticileri Derneği, Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bugün Resmi Gazete’de yayınlanan, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği’ne ilişkin açıklama yaptı. Dernek, "Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol Ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği’nin evde bira üretimiyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" dedi.

Duvar gazetesinde yer alan habere göre, açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol Ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği’nin, bazı medya kuruluşlarında yayınlanan haberlerde bahsedildiği üzere, evde bira üretimiyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Her sene standart olarak yayınlanan bu tebliğ, alkol ve alkollü içkilerin ithalatına dair herhangi bir yeni düzenleme içermemektedir. Tebliğde, evde bira üretimini kısıtlayan, engelleyen bir husus ve yaptırım bulunmamaktadır.”