Bira şişesi motosikletli genci öldürdü

Ankara’daki maçtan İzmir'e dönen Karşıyakalı taraftarları taşıyan otobüsten Uşak yakınlarında yola atılan bira şişesi, motosikletli bir gencin hayatına mal oldu.



Ankara’daki maçtan İzmir'e dönen Karşıyakalı taraftarları taşıyan otobüsten Uşak yakınlarında yola atılan bira şişesi, motosikletli bir gencin hayatına mal oldu. Şişeye çarpmamak için direksiyonu kıran eczacı kalfası 18 yaşındaki Ramazan Aydın'ın kullandığı motosiklet, arkadan gelen kamyonun altında kaldı. Kazada Aydın hayatını kaybetti, arkasında oturan arkadaşı yaralandı. Gözaltına alınan Karşıyakalı 2 taraftar ile kamyon sürücüsü tutuklandı.



Olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde, İzmir- Uşak karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Karşıyaka ile Kasımpaşaspor arasında saat 20.30'da Ankara'da oynanacak Süper Lig'e yükselme play off final maçına gidecek Karşıyalı taraftarlar sabah saatlerinde İzmir'den yol çıktı. Karşıyakalı taraftarları taşıyan Tugay E. yönetimindeki 35 S 82044 plakalı otobüs, öğlen saatlerinde Uşak'a ulaştı. Karşıyakalı taraftarlar, iddiaya göre, Kaşbelen Köyü Kavşağı'na gelindiği sırada, yanlarından geçen eczacı kalfası Ramazan Aydın'ın kullandığı plakasız motosiklete doğru bira şişesi fırlattı. Direksiyon kontrolünü yitiren eczacı kalfasının kullandığı motosiklet, arkadan gelen Recep U. yönetimindeki 42 R 4662 plakalı kamyonun altına girdi. Feci kazada, Ramazan Aydın ile arkasında oturan halasının oğlu 23 yaşındaki Adem Adak yaralandı. Durumu ağır olan eczacı kalfası Aydın, müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Adak tedavisinin ardından taburcu edildi.



Şişeyi fırlatıp kazaya neden olduğu iddia edilen Karşıyakalı taraftarları taşıyan otobüsün sürücüsü Turgay E. ve yanında bulunan Hasan D. ile kamyon şoförü Recep U. gözaltına alındı. Aynı zamanda Karşıyaka taraftarı olan otobüs sürücüsünün yüksek oranda alkollü olduğu belirlendi. Üç kişi, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Uşak E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



Karşıyakalı taraftarlar yüzünden oğullarını kaybeden Aydın Ailesi ise yaşananlara isyan etti. Baba Ali Aydın, ``Bir hiç uğruna biricik oğlumu kaybettim. Oğlumu benden ayıranlardan davacıyım. Suçlular cezasını çeksin'' dedi.



Yardım etmek istemişler



Kazayı yaralı olarak atlatan Adem Adak ise Razaman ile birlikte Emirfakı Kaplıcaları'ndan döndüklerini anlatırken, ``Kaplıcanın hamam kısmı bozuk olunca yemeğimizi yiyip Uşak'a doğru hareket ettik. Uşak- İzmir Karayolu'nda, yolda kalan Karşıyakalı taraftarların aracını gördük. `Yardıma ihtiyacınız var mı?' diye sorduk. Olmadığını söyleyince biz de yolumuza devam ettik. Kısa süre sonra da o otobüsle karşılaştık. Otobüs bizi solladı. Camlardan bize el kol işareti yapıyorlardı. Biz yavaşladık. Onlar da iyice yavaşladı. Sonra biz aniden onları geçtik. Ardından onlar hızlanıp yine bizi solladılar. Sonra ileride bizi beklediklerini gördük. Yanlarından geçerken kafama bir şişe geldiğini fark ettim. Sonrasını hatırlamıyorum'' diye konuştu.



Bu arada, Süper Lig vizesini Kasımpaşaspor'a kaptıran Karşıyaka'nın taraftarlarından 50 kişilik grubun da İzmir- Ankara karayolu üzerinde çok sayıda dinlenme tesisi ve tekel büfesine zarar verdiği öğrenildi. Büfeciler, Karşıyakalı taraftarların işyerlerini yağmaladığını, dolaplardaki biraların büyük bölümünü götürdüğünü söyledi.

