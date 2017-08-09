Bira sektöründe dev birleşme: Anadolu Efes ile InBev, Rusya ve Ukrayna'daki operasyonlarını birleştiriyor

Türkiye'nin en büyük bira şirketi Anadolu Efes ve Belçika merkezli dünyanın en büyük bira şirketi Anheuser Busch InBev, şirketlerin Rusya ve Ukrayna'daki operasyonlarını birleştiriyor. Yeni şirkette iki firma yüzde 50-50 ortak olacak.

Habertürk'te yer alan habere göre Anadolu Efes'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, söz konuus anlaşma AB InBev'in SABMiller ile 2016 yılının Ekim ayında birleşmesinin bir parçası olarak Anadolu Efes'in yüzde 24 hissesine sahip olmasının akabinde gerçekleşti.

Açıklamada şirketlerin Rusya ve Ukrayna'daki operasyonlarının birleşmesi sonucunda, hem Anadolu Efes'in hem de AB InBev'in bu pazarlardaki rekabetçi konumlarının güçleneceği ve büyüme potansiyelinin artacağı kaydedildi. Bu birleşme ile Rusya ve Ukrayna bira pazarlarında lider konuma yükselmek hedefleniyor.

Birleşmiş şirketin ismi AB InBev-Efes olacak ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak da şu an aynı zamanda Anadolu Grubu ve Anadolu Efes Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Tuncay Özilhan görev alacak.

Özilhan, anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, "AB InBev ile olan ilişkimizi daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyor, ilgili pazarlardaki operasyonlarımızın, uzmanlıklarımızın ve en iyi uygulamalarımızın birleşmesi potansiyel büyüme fırsatlarını yakalamamızı sağlayacak olmakla beraber hem Anadolu Efes hem AB InBev hissedarlarına önemli bir değer katacağına inanıyoruz" dedi.



AB InBev İcra Kurulu Başkanı Sn. Carlos Brito ise, "Bugünkü duyuru AB InBev ve Anadolu Efes'in stratejik ortaklığını ilerletmek için önemli bir adım olmakla beraber ve Rusya ve Ukrayna'daki tüketicilere geniş bir yelpazede bira seçenekleri sunmak için bu başarılı birleşmenin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.