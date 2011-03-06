-BİRA İÇEREK CEZAYI PROTESTO ETTİLER ANTALYA (A.A) - 06.03.2011 - Antalya'da, Yat Limanı amfi tiyatroda alkol alan iki kişi hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası uygulanmasına tepki gösteren bir grup, aynı yerde bira içerek cezayı protesto etti. Bir sosyal paylaşım sitesinde biraraya gelen ve çoğunluğunu avukatların oluştuğu grup, Antalya Kaleiçi Yat Limanı'na gelerek amfi tiyatroda alkol alan bazı kişiler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca 75'er lira para ceza uygulanmasını protesto amacıyla bira içti. Yaklaşık 20 kişiden oluşan grup adına konuşan Avukat Soner Ustaoğlu, özgürlüklerin kısıtlanmasına tepki göstermek amacıyla toplandıklarını söyledi. Polislerin yetki aşımı yaptığını iddia eden Ustaoğlu, ''Biz bu cezayı protesto etmek için her hafta pazar günü buraya gelip alkol alacağız'' dedi. Grup, bir süre sonra amfi tiyatrodan ayrıldı. Antalya Kaleiçi Yat Limanı amfi tiyatroda alkol alan grup içinde bulunan iki kişiye, Kabahatler Kanunu 35. maddesi hükmüne göre 75'er lira para cezası uygulanmış, bu cezanın ardından yayınlanan haberler üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, polislerin yetki aşımı yapıp yapmadıklarına yönelik inceleme başlatmıştı. Para cezası uygulanan vatandaşlar da hukuksal süreç başlatacaklarını açıklamıştı.