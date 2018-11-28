"Bira göbeği" var sanıyordu, 35 kiloluk bir tümör çıktı

T24 Haber Merkezi

ABD'nin California eyaletinde yaşayan Hector Hernandez'in göbeğinde 35 kiloluk bir tümör olduğu ortaya çıktı. Hernandez arkadaşlarının yıllarca onunla içki içmese de "bira göbeği" olduğu konusunda alay ettiğini belirtti.

CBS Los Angeles'in haberine göre Hernandez geçtiğimiz yaz aylarında vücudunda bir sorun olduğunu farketti, çünkü göbeği büyümeye devam ederken vücudunun geri kalanı inceliyordu. Hernandez bunun üzerine hastaneye gitti ve yapılan kontrollerde göbeğinde dev bir tümör olduğu ortaya çıktı. Doktor, Hernandez'de karın bölgesindeki yağlarda başlayan bir kanser türü olan liposarkom olduğunu farketti.

Hernandez'in ameliyatını yapan Doktor William Tseng, Hernandez'den alınan tümörün gördüğünün en büyüğü olduğunu belirtti. Hernandez tümör alındıktan sonra yaklaşık 45 kilo verdi.