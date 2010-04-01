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Yaşam

Bira gerçek bir 'kadın içkisi'ymiş

Erkeklerin maç içkisi biranın aslında bir kadın icadı olduğu ve binlerce yıl boyunca birayı sadece kadınların içtiği ortaya çıktı.

01 Nisan 2010 03:00

T24 - Erkeklerin maç içkisi biranın aslında bir kadın icadı olduğu ve binlerce yıl boyunca birayı sadece kadınların içtiği ortaya çıktı.

Tarihçi ve yazar Jane Peyton, birayı kadınların bulduğunu, binlerce yıl bira içme, imalathane işletme yetkisinin sadece kadınlarda olduğunu saptadı.

Peyton, sadece 200 yıl öncesine kadar biranın ‘gıda maddesi’ olarak düşünüldüğünü ve kadınların alanına girdiğini, erkeklerin daha sonra içmeye başladığı biranın zamanla ‘erkek içkisi’ haline geldiğini söylüyor. Peyton’ın araştırmasına göre 7 bin yıl önce Mezopotamya ve Sümerlerde bira yapma izni de kadınlara aitti.

Hemen hemen tüm antik toplumlarda da, bira tanrıçaların bir armağanı olarak görülüyordu. İskandinav toplumunda kadınlar seçkin bira üreticisiydiler ve bununla ilgili tüm araç-gereç yasayla kadınların mülkiyetine verilmişti. İngiltere’de de bira geleneksel olarak evde yapılıyordu ve biracı kadınlar iyi para kazanıyorlardı.


Kraliçe kahvaltıda içerdi

Bira kısa zamanda beslenmenin önemli bir parçası haline geldi. Kraliçe 1. Elizabeth bölgedeki çoğu çağdaşı gibi, birayı kahvaltıda da tüketiyordu. Ancak 18. yüzyılın sonları ve sanayi devrimiyle birlikte yeni bira imalatı yöntemlerinin bulunmasıyla, kadının bira yapımındaki katkısı giderek azalmaya başladı ve daha sonra tamamen unutuldu.


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