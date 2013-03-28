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Yaşam

Bira Fabrikası yıkımdan kurtuldu

AOÇ Tekel fabrikası ile ilgili tescil başvurusunda bulunan MOA’nın başvurusu sonrasında, yapıların bir kısmı tescil edildi

28 Mart 2013 18:14

Hülya Karabağlı / ANKARA

Mimarlar Odası Ankara (MOA) şube yöneticileri düzenledikleri basın toplantısında, “  AOÇ Tekel fabrikası ile ilgili tescil başvurusunda bulunmuştuk, yapıların hemen hemen hepsi tescil edildi. Yine de tescil edilmeyen yapılar var ve tehlikenin devam ettiğini düşünüyoruz. Kısa süre önce Merkez Lokantası kapatılmıştı, endişelenmiştik, Merkez Lokantası da tescil edildi” açıklamasını yaptı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Atatürk Orman Çiftliği Alanı’nda Bira Fabrikası kompleksi içerisinde yapılması planlanan TBMM Kültür ve Kongre Merkezi’nin yanlış yerde planlandığına dikkat çekmişti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi AOÇ alanı içerisindeki yapıların tescil edilmesi gerektiğini söyleyerek tescil başvurusunda bulunmuştu.

 

Tescillenmeyen yapılara yargı yolu

 

Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreter Üyesi Tezcan Karakuş Candan,  Bira Fabrikası kompleksindeki tüm yapıların tescil edilmesi zorunluluğuna dikkat çekti ve  “Alanın tamamının tescil başvurusunu yaptık. Depoların ve alanda bulunan lokanta, memur ve işçi lojmanları tescil edilmedi. Tescil süreci bütünlük içinde ele alınmalıydı. Kompleksin ortasında bazı yerleri tescil etmeyerek, yapılaşma sürecine götürecek bir yaklaşım var. Tescil edilmeyen yapılarla ilgili süreci yargıya taşıyacağız. Orada tarihi bir çekirdek alan var, bölgenin İngiltere’deki küçük işçi mahallelerinin bir örneği olduğunu söylemiştik. Tarihi çekirdek alanın kendi içinde planlanması gerekiyor”

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