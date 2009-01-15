Bira, et ve 16 bin dolara kızını sattı

ABD’nin California Eyaleti’nde yaşayan 36 yaşındaki Marcelino de Jesus Martinez, 14 yaşındaki kızını 16 bin dolar, 160 kasa bira, 100 kasa soda, 50 kasa sporcu içeceği, iki kasa şarap ve 6 kasa et karşılığında 18 yaşındaki bir erkeğe sattı.



Ancak evine götürdüğü kızla evlenmeden cinsel ilişki kuran Margarito de Jesus Galindo adlı damat adayı ödemeyi yapmayınca kızını geri isteyen baba polise şikayette bulundu. Olaya karışanlar, memleketleri Meksika’da düğün için yiyecek ve içeceklerin damat tarafından karşılanmasının gelenek olduğunu söylediler ancak baba Martinez tutuklandı.