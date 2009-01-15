Bira, et ve 16 bin dolara kızını sattı

ABD’nin California Eyaleti’nde yaşayan 36 yaşındaki Marcelino de
Jesus Martinez, 14 yaşındaki kızını 16 bin dolar, 160 kasa bira, 100
kasa soda, 50 kasa sporcu içeceği, iki kasa şarap ve 6 kasa et
karşılığında 18 yaşındaki bir erkeğe sattı.
Ancak evine götürdüğü kızla evlenmeden cinsel ilişki kuran Margarito de
Jesus Galindo adlı damat adayı ödemeyi yapmayınca kızını geri isteyen
baba polise şikayette bulundu. Olaya karışanlar, memleketleri
Meksika’da düğün için yiyecek ve içeceklerin damat tarafından
karşılanmasının gelenek olduğunu söylediler ancak baba Martinez
tutuklandı.