Bira alkole alıştırıyor

Hürriyet'te yayımlanan habere göre, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Akdur, şirketlerin yürüttükleri reklam ve promosyon kampanyaları nedeniyle Türkiye’de bira tüketiminin hızla arttığını söyleyerek, “Oysa ki, bira içilmesi alkol bağımlığına giden yolda önemli bir etken. Bu nedenle de Türkiye’de önemli olan bira ve benzeri hafif alkollü içkilerin kontrol altına alınmasıdır. Özellikle gençlerin eğitilerek biraya başlamasının önüne geçilmesi gerekiyor” dedi.



4 yılda bira tüketimi 2.5 kat arttı



Prof.Dr. Akdur, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) rakamlarının da, son yıllarda bira tüketiminin çok hızlı arttığını gösterdiğine işaret ederek, “TAPDK rakamlarına göre; Türkiye’de 2003´ yılında 695 milyon 186 bin litre bira tüketilmiş iken, 2007 yılında yaklaşık 1 milyar 686 milyon 678 bin litre bira tüketilmiştir. Başka bir anlatımla son dört yıl içinde bira tüketimi 2,43 kat artmıştır” dedi. Prof. Dr. Akdur, ayrıca, 1970’li yıllarda kişi başına 1.5-2 litre bira tüketilirken, günümüzde ise bu miktarın yaklaşık 20 litreye çıktığını da ifade etti. Özellikle gençleri ve çocukları hedef alan bira şirketlerinin, çocuklara ve gençleri biraya alıştırmak için sistematik olarak çok çeşitli yollara başvurduğunu savunan Prof. Dr. Akdur; “Bira içimini özgürlük, güç ve erkeklik ya da güzellik sembolleriyle eş tutmak, birayı eğlence kavramlarıyla özdeşleştirmek gibi yanıltıcı reklamlarla gençlerin aklını çelmeye çalışıyorlar” diye konuştu.



10 bin kişi alkol bağımlılığı tedavisi için hastanelere yatıyor



TUİK verilerine göre; son yıllarda yaklaşık on bin kişinin alkol bağımlılığı tedavisi için hastanelere yattığını kaydeden Prof. Dr. Akdur, “Bu sayı birçok bulaşıcı hastalığın görülme sıklığından kat daha yüksektir. Örneğin kızamıktan 4 kat, Virütik menenjitten on kat daha fazladır” dedi. Prof. Dr. Akdur şunları söyledi:



“Aşırı alkol tüketimi yüksek risk demektir. Alkol kullanımı her ne kadar keyif verici olsa da, genellikle doza bağlı olarak riski de artırmaktadır, Bu nedenle sarhoş oluncaya kadar alkol almak her anlamda çok tehlikelidir. Bu nedenle şunları akıldan çıkarmamak gerekir: Alkol alımı değil; alkol bağımlılığı yani “alkolizm” bir hastalıktır. Alkol alımı “Alkolizme ilk basamak” olması nedeniyle önemlidir. Alkol alımını yasaklamak yerine, ulaşmayı zorlaştırmak özellikle de fiyat politikaları ve satış yerlerinin sınırlandırılması çok önemlidir. Gençlerin alkole ulaşması kolay olmamalıdır. Açık gizli ve her türlü araçlarla “Her türlü alkol reklamı” engellenmelidir. Bu bağlamda mevcut yasaların eksiklikleri giderilmelidir.”