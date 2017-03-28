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Ekonomi

Bir zincir restoran daha İstiklal Caddesi’ni terk etti

Mağaza, 4 sene önce açılmıştı

28 Mart 2017 16:56

İstiklal Caddesi'nde kapanan mağazalar listesine ABD’nin önde gelen fast-food restoranlarından olan Shake Shack de katıldı. 4 yıl önce açılan şubenin kapanma gerekçesi, müşteri azlığı ve yüksek kira oluşturdu.

hurriyet.com’un haberine göre, Shake Shack'i Türkiye'ye Kuveyt merkezli Alshaya Grubu'nun Türkiye yatırımı olan Shaya Mağazacılık A.Ş getirdi. Shaya, aralarında Starbucks, Debenhams ve The Body Shop gibi markaların da olduğu birçok markanın temsilcisi konumunda bulunuyor.

Shake Shack'in İstanbul’daki ilk şubesi ise İstiklal Caddesi’nde 2013’ilk yarısında açıldı. Söz konusu şubeye, İstinye ve Acıbadem’de bulunan 3 şube daha eklendi. Ancak, ünlü markanın en önemli şubesi konumunda bulunan İstiklal Caddesi’ndeki şube geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız kapılarını kapattı.

Şirket kaynaklarından edinilen bilgilere gere, şubenin kapatılmasına, müşteri azlığı ve kira bedellerindeki yükseklik neden oldu. Aynı kaynaklar, diğer şubelerin hizmet vermeye devam edeceği bilgisini paylaştı. 

Bugünlerde kapanma işlemleri yapılan şubenin açılacağını ilk olarak, şirketin CEO'su Randy Garutt kendi Twitter hesabından 14 Ocak 2013’te duyurmuştu.

 

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