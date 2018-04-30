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Spor

Bir zamanların Süper Lig ekibi Bucaspor maç sonu gözyaşlarını tutamadı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden İzmir'in köklü kulüplerinden Bucaspor, Kastamonuspor 1966 ile dün oynadığı sezonun son deplasman maçında galibiyeti kaçırıp ligde kalma umutlarını büyük ölçüde yitirdi

30 Nisan 2018 14:37

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

2010-2011 sezonunda Süper Lig\'de mücadele eden İzmir\'in köklü kulüplerinden Bucaspor, Kastamonuspor 1966 ile dün oynadığı sezonun son deplasman maçında galibiyeti kaçırıp ligde kalma umutlarını büyük ölçüde yitirdi. Karşılaşmadan 1 puanla ayrılan Bucaspor\'un bazı oyuncuları karşılaşma sonunda üzüntülerine hakim olamayarak gözyaşı döktü. 
İlyas Çakmak\'ın 6 ve 23\'üncü dakikada attığı gollerle maçta öne geçmesine rağmen 30\'uncu dakikada Seydi Kayasoy ve 55\'nci dakikada Youssef Yeşilmen\'in penaltı golüne engel olamayan Bucaspor karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.
İzmir ekibinin genç oyuncuları maç sonunda büyük üzüntü yaşadı. Bazı oyuncular ise gözyaşlarına hakim olamadı. 
Bucaspor\'un ligde kalmasını son hafta Etimesgut Belediyespor, Bodrumspor ve Tuzlaspor takımlarının yapacakları karşılaşmaların sonuçları etkileyecek.

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