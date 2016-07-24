Bir zamanların arabesk yıldızı Hüseyin Altın balkondan düşerek yaşamını yitirdi

Bir dönemin yıldız arabesk sanatçısı Hüseyin Altın, balkondan düşmesi nedeniyle götürüldüğü Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesinde vefat etti.

Hüriyet’te yer alan Şair Ahmet Selçuk İlkan, Hüseyin Altın'ın çok değerli bir dostu olduğunu ve vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu aktararak, "Hüseyin Altın, arabesk müzik dünyamızın önemli değerlerinden biriydi. Onlarca albümü olan ve çok fazla hayranı olan bir insandı. Vefatı o bakımdan beni oldukça üzdü." dedi.

İlkan, Altın'la yıllarca beraber çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Son günlerde rahatsız olduğunu duydum. Genç yaşta hayatının sona ermesi biz sevenlerini çok etkiledi. O her şeyin ötesinde büyük bir özlemle anılacak değerli bir sanatçıydı. Her sanatçı gibi o da hatıralarıyla anılacak."

Türk Halk Müziği Sanatçısı Onur Akay da arabesk dünyasının dev bir ismi kaybettiğini söyleyerek, "80'li yılların arabesk yıldızıydı. 'Neden saçların beyazlamış arkadaş' gibi kendisini efsaneleştirmiş pek çok şarkısı vardı. Ayrıca ben onu ilk çocuk sanatçımız olarak da biliyorum." diye konuştu.

Evinin balkonundan düştüğü öğrenilen Hüseyin Altın, bugün Beyoğlu Sütlüce Mezarlığında defnedilecek.

Hüseyin Altın kimdir?

1 Nisan 1958'de Erzurum'da doğan evli ve üç çocuk babası olan Altın, Türkiye'de ilk çocuk sanatçı olarak biliniyor.

"Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş", "Dargınım" ve "Hasret Akşamları" adlı parçalarıyla bilinen sanatçı, "Şerefimle Yaşarım", "Hor Görme Garibi", "Aşk Sürgünü", "Gecelerin Adamı" ve "Kadersizler" gibi filmlerde rol almıştı.

Hüseyin Altın 'Dargınım' şarkısı;