Bir zamanlar stardı



Yarış pistlerinin starları bir zamanlar onlardı. Bu klasik araçların çoğu en az 50 yaşında. "Silverstone Classic" yarışında bir kez daha hünerlerini gösterebilecekler.

Barrie Williams İngiliz yarış dünyasının duayenlerinden. Silverstone'daki klasik otomobil festivaline katılmak onun için bir onur meselesi.

"Tabi ki her zaman kazanmak isterim ama bu hep mümkün olmuyor. En önemlisi katılmak. Katılmak, keyif almak ve diğer insanlarla buluşmak. Klasik otomobil dünyasındaki dostluklar çok iyidir. Bunu harika buluyorum."

'Bırakın onları parçalayayım'

Aracı 1950'lerden kalma bir Aston Martin. Fiyatı yaklaşık 1 milyon euro ve bir koleksiyonere ait. 75 yaşındaki Williams kariyeri boyunca en az bin 500 kez start almış: "Hazırım! Bırakın onları parçalayayım!"

Dokuz turluk yarışa katılan araçların tamamı 1961’den önce Formula 1 yarışlarına katılmış.

Simon Cronin ise bir başka otomobil sevdalısı. Güney İngiltere'de yaşayan klasik otomobil hayranı, festivali yıllardır kaçırmıyor.

"Sadece bu etkinliğe gelmiyorum, Grand Prix ve diğerlerine de katılırım. Sekiz yaşımdan beri. İlk kez 1950 yılında Grand Prix’ye gelmiştim. Silverstone İngiliz motor sporlarının beşiğidir."

Yarış pistinin dışında yüzlerce eski yarış otomobili de kendilerine ayrılan alanda meraklıları ile buluşuyor. Festival aynı zamanda İngiliz otomobil kulüplerinin de önemli bir buluşma noktası.

Cronin Jaguar Kulübü'ne üye. Otomobili 65 model ve nerede ise o zamandan beri onun.

“O çok alımlı bir hanımefendi. Jaguar'ın kurucusu Sir William Lyons'un tasarladıklarının vücuda gelmiş hali: zarafet, ferahlık ve sürat. Onunla seyahat etmek çok rahat. Kullanımı çok iyi ve çok hızlı.”

Porsche ve Ferrari gözde

Henüz bir klasik sahibi olmayanlar ise bu eksikliklerini açık artırmada giderebilir. Müzayedede hem deneyimli koleksiyonerler hem de yeni başlayanlar için her türlü model mevcut. Hala en çok tercih edilen markalardan olan Porsche ve Ferrari'lerin fiyatları son yıllarda çok yükseldi.

Müzayede yetkilisi Nick Whale: "Her yerde olduğu gibi arz talep meselesi. Piyasada kaliteli araç sayısı çok az, küresel çapta talep ise giderek artıyor. ABD, Japonya, Hong Kong, Güney Afrika, Avustralya ve özellikle zenginliğin çok arttığı Çin ve Hindistan'da.

Silverstone'daki açık artırmada hafta sonu boyunca yaklaşık 120 klasik otomobil el değiştiriyor. Bazı koleksiyonerler bir araca 200 bin eurodan fazla para veriyor. Ancak çoğu kişi buraya sadece hayranı olduğu araçları görebilmek için geliyor.

Bu güzellikleri seyretmek festivalin vazgeçilmez bir parçası. Ziyaretçilerin, tarihi yarış otomobillerini yakından görebilmek için pistin pit alanına bile girmeleri mümkün.

Yarışın ardından pilotlar da buraya geliyor. Barrie Williams bu kez yedinci oldu. Ancak yine de hayal kırıklığına uğramış gibi bir hali yok.

Silverstone Classic'te öncelikli hedef kazanmak değil. Asıl önemli olan klasik araç kullanmanın keyfine varmak.