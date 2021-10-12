Bir zamanlar Paul Pogba'dan daha pahalıydı; şimdilerde okulda çalışıyor

Manchester United 14 yaşındaki bir genç için astronomik bedel ödemişti. Liverpool ve Chelsea'nin de gözdesi olan John Cofie, Kırmızı Şeytanlar'da hayal kırıklığı yaşadı ve 27 yaşında futbolu bıraktı. Şimdilerde ise bir okulda çalışıyor.

Sir Alex Ferguson, Manchester United'ın kimliğini değiştiren en güçlü karakterlerden biri. İskoç efsane, Kırmızı Şeytanlar'a altın yetenekler kazandırsa da herkesin kaderi aynı değildi.

Bir dönem Manchester United altyapısında Paul Pogba, Jesse Lingard, Will Keane ve Michael Keane gibi isimlerle bir arada oynayan bir futbolcu bugünlerde futbol kariyerinden çok uzak ve okulda öğrencilere mentorluk ediyor.

Genç bir yetenek, bir İngiliz devlerinin ortak hedefi halindeydi. Chelsea ve Liverpool'un da ısrarına rağmen Manchester United, 14 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 1 milyon sterlinlik bir ödeme yaptı ve John Cofie'yi takımına kazandırdı. Cofie bugün bile en genç milyon sterlin değerindeki futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

27 yaşında futbolu bıraktı

John Cofie bir golcüydü ve Manchester United altyapısında Paul Pogba, Jesse Lingard gibi yıldızlarla birlikteydi. O dönem Cofie için ödenen ücret düşünüldüğünde Pogba'dan çok daha pahalıydı.

Ancak Cofie bekleneni veremedi. 1 milyon sterlinlik ödeme oyuncu üzerinde baskı kurdu. Günden güne ManU ondan faydalanamayınca bazı kiralık hamleler yaşandı. Antwerp, Sheffield United ve Notts County'ye kiralık olarak gönderilen Cofie daha sonra serbest bırakıldı ve takımdan gönderildi.

John Cofie'nin Manchester United'daki hikayesi bittikten sonra futbol kariyeri de çok uzun sürmedi. İngiltere alt liglerinde birçok takımın kısa süreli formasını giydi ancak hiçbirinde kalıcı olamadı. 2018'de İrlanda'da Derry City için oynadı. Aynı yıl şansını bir de Avustralya'da denedi fakat Hume City macerası da uzun sürmedi. Sonunda soluğu Filipinler'de buldu ve birkaç aylık bu macera da bittikten sonra 2020'de futbolu bıraktı. John Cofie futbolu bıraktığında 27 yaşındaydı.

Gana asıllı futbolcu gençlik yıllarında jenerasyonunun en iyi oyuncularından biri olarak görülüyordu. Ancak şimdilerde kariyeri tamamen bitmiş durumda. Cofie artık Moorland adlı bir okulda çalışıyor ve gelecekte yıldız olmak isteyen futbolcu adaylarına mentorluk ediyor. (NTV Spor)