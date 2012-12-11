'Bir Zamanlar Osmanlı' tarih oldu

Özcan Deniz, Twitter'dan 'Bir Zamanlar Osmanlı' dizisinin yayından kaldırıldığını açıkladı. Deniz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Sayın Başbakan bu diziye sahip çıkmalıydı" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın Muhteşem Yüzyıl dizisine yönelik eleştirileri sıcaklığını korurken, TRT 1 ekranlarında yayımlanan ‘Bir Zamanlar Osmanlı’ dizisi yayından kaldırıldı. Olayı Twitter ’dan duyuran dizinin oyuncusu Özcan Deniz, Erdoğan’a şu sözlerle sitem etti: “Bir Zamanlar Osmanlı her türlü övgüyü ve ilgiyi hak eden bir dizi projesidir. Bu hafta reytinglerdeki kıpırdamalar umut vericiydi. Zamana ihtiyacı vardı ve o zaman tanınmadı. Üzücü ama bu olağanüstü ekiple birlikte beraber çalıştığım için mutluyum. Geçen sezondan küsmüş seyirciyi tekrar diziye çekmek zor bir işti ve zaman gerekliydi. Sayın Başbakanım, bu dizi gerçekten sahip çıkılmayı hak ediyordu...” yazdı.