Bir zamanlar onlar da öğrenciydi

Kimi ünlü küçük bir öğrenciyken aşıdan korktu, kimisi ise az kalsın okuldan atılıyordu. İşte ünlülerin birbirinden ilginç okul anıları:

İpek Tuzcuoğlu: 'Aşıdan çok korkardım'

Ben çok sakardım ve okulda sürekli yere düşerdim. Bir gün zil çaldı, sınıfa koşarken bir arkadaşım beni itti ve demir parmaklıkların üzerine düşmüştüm. Her tarafım kan içinde kalmıştı. O günü unutamam, çok canım acımıştı. Bir de aşıdan çok korkardım, sürekli kaçardım. Öğretmenlerimden bu yüzden çok azar işitmişimdir.

Ebru Cündübeyoğlu: 'Hayat dersi aldım'

İlkokulda arkadaşım “Çok ödev yapmışsın” dedi. Ben de fazla yaptığım ödevleri sildim. Sonra bir baktım ödevlerini saklamış. O gün bugündür, kimsenin söylediği lafla hareket etmem.

Bergüzar Korel: 'Sahneye düştüm'

Konservatuvar ikinci sınıftayken oyunun başlamasına bir dakika kala perdenin arkasındaki ipe takıldım. O koca ip koptu ve sahneye düştüm. Seyirciler çok gülmüştü.

Merve Sevi: 'Okuldan atılıyordum'

Lise son sınıftayken, okul çıkışında kapıya biri tarafından benim adıma bir çiçek bırakılmıştı. Müdürümüz çok kızmıştı. Okuldan atılıyordum. Bunu unutamam.

Ali Poyrazoğlu: 'Evde dayak yiyordum'

Çok yaramazdım. Öğretmenimiz karnemizi her gün imzalamazsa, yaramazlık yaptığım anlamına geliyordu. İmzalamadığı günler eve gittiğimde dayak yiyordum.

İpek Tenolcay: 'Şiirimi unuttum'

İlkokul birinci sınıfta törende şiir okuyacaktım. Günlerce çalıştım ve şiiri ezberledim. O sıralarda babam, İstanbul dışındaydı ama törene geldi. Babamı görünce her şeyi unuttum. Çok utanmıştım ve bir ay teneffüse çıkmamıştım.

Kerem Alışık: ' Babam müdüre hak verdi'

Yatılı okulda arkadaşlarla kavga etmiştik. Müdür eve gitmemi yasaklamıştı. Babam okula gelince çıkacağım ümidiyle hazırlanmaya başlamıştım. Sonra öğrendim ki babam müdüre “Cezalandırın ve eve göndermeyin” demiş.