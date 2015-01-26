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Spor

Bir dönem Maradona'nın veliahtı olarak gösterilen Riquelme futbola veda etti

Kariyeri boyunca Boca Juniors, Barcelona, Villarreal ve Argentinos Juniors formalarını terleten Riquelme, Arjantin Milli Takımı'yla da 51 maça çıktı

26 Ocak 2015 13:05

Arjantin futbolunda bir devir sona erdi. Juan Roman Riquelme, futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Riquelme, 36 yaşında futbol hayatına nokta koyduğunu açıkladı. 1996 yılında Boca Juniors formasıyla başladığı profesyonel futbol yaşantısına son verdiğini duyuran Riquelme, Arjantin futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biriydi.

Kariyeri boyunca Boca Juniors, Barcelona, Villarreal ve Argentinos Juniors formalarını terleten Riquelme, Arjantin Milli Takımı'yla da 51 maça çıktı.

"Futboldan büyük keyif alarak kariyerimi noktalıyorum" ifadelerini kullanan Arjantinli yıldız, bundan sonra ailesine daha çok vakit ayıracağını dile getirdi.

Futbol hayatının en başarılı dönemini Boca Juniors ile geçiren Juan Roman Riquelme, Arjantin ekibiyle 5 lig, 3 Libertadores ve 1 kıtalararası kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

 

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