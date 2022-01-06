'Bir Zamanlar Çukurova' oyuncuları Koronavirüs’e yakalandı: Çekimlere ara verildi

"Bir Zamanlar Çukurova" oyuncusu İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş Koronavirüs’e yakalandı. Dizi çekimlerine yeniden ara verildi.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İbrahim Çelikkol’ın İstanbul’da karantinada olduğu öğrenilirken, dizide Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek’in de bir süredir temaslı olarak karantinada olduğu belirtildi.

Yapımcı Timur Savcı’yla bir ödül törenine katılan yönetmen Murat Saraçoğlu’nun temaslı olarak karantinaya girmesiyle birlikte çekimlerine ara verilen dizinin çekimleri ikinci kez durdu.