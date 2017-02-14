Bir zamanlar 'Bey'di, şimdi 'Bay' oldu; Riekerink'i çökerten 5 neden

Galatasaray'da alt yapıdan A takıma teknik direktörlüğe getirilen ve geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı ekibe 2 kupa birden kazandırıp taraftarın sevgisini 'Riekerink Bey diyeceksiniz' pankartı açarak gösteriği Jan Olde Riekerink'in yerine Karabükspor teknik direktörü Igor Tudor getirildi.

Riekerink'i topun ağzına gelmesine en büyük neden olarak 'tecrübesizlik' gösteriliyor. Daha önce uluslararası düzeyde maçlara çıkmayan Riekerink hiçbir döneminde Galatasaray düzeyinde bir takımda çalışmadı.

Riekerink'in eleştirildiği diğer konulardan biri de Florya'da sağlayamadığı disiplin oldu. Yönetime göre Riekerink, futbolcular karşısında biraz 'naif' kaldı. Aynı şekilde futbolcuların teknik direktörlerine karşı gösterdikleri bazı saygısız davranışlar da yönetimin etkisiyle hafif cezalarla geçiştirildi.

Riekerink'in kadro dışında bıraktığı futbolcular yine yönetimin baskısıyla yeniden kadroya dahil edidli. JOR, Florya'da tam anlamıyla bir hâkimiyet kuramadı.

Riekerink'in spor kamuoyunca en çok eleştirildiği bir diğer yönü de bir türlü garanti ilk 11'ini oluşturamaması oldu. Taraftarlar ve spor yazarları Riekerink'in belirli bir taktiğinin olmadığı görüşünde. Ayrıca Riekerink'in oyuncu değişikliklerinde de kritik hatalar yaptığı görüşü hakim.

JOR'un bir diğer eleştirilen yönü de savunmada kafa toplarından yenilen gollere çözüm bulamamasıydı. Galatasaray, Avrupa ligleri de dahil olmak üzere en çok kafa topu golü yiyen takım. Spor Toto Süper Lig'de de yediği 20 golün 12'sini kafa topundan yedi. Riekerink'in bir türlü bu duruma çözüm bulamaması rakiplerin de Galatasaray'ın bu zaafından yararlanması sarı kırmızılı ekibe hem şampiyonluk yolunda zarar verdi hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda henüz çeyrek finale gelemeden elenmesine sebep oldu.