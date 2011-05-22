-''BİR ZAMANLAR ANADOLU''NUN GALASI YAPILDI CANNES (A.A) - 21.05.2011 - 64. Cannes Film Festivali'nde, Altın Palmiye için yarışan yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın, ''Bir Zamanlar Anadolu''da isimli filminin galası bu akşam yapıldı. Film gösteriminden önce Nuri Bilge Ceylan başta olmak üzere, yapımcı Zeynep Özbatur, senaryo yazarları Ercan Kesal, Ebru Ceylan, filmin görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki, filmin oyuncuları Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel, Muammer Uzuner, Ahmet Mümtaz Taylan, festival sarayının önündeki ''kırmızı halıdan'' geçerek halkı selamladı ve foto muhabirlerine poz verdi. Bosna Hersek ve Türkiye ortak yapımı olan ve Eurimages tarafından desteklenen film, bir doktor ve bir savcının 12 saatlik gerilimli hikayesini anlatıyor. Festival, yarın akşam düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.