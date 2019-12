-''Bir Zamanlar Anadolu'da'' Oscar aday adayı İSTANBUL (A.A) - 01.10.2011 - Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi ''Bir Zamanlar Anadolu'da/Once Upon a Time in Anatolia'', ''Oscar'' olarak bilinen 84. Akademi Ödülleri'nde ''En İyi Yabancı Film'' kategorisinde aday adayı oldu. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu Başkanı İsmail Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, komisyonu oluşturan örgütlerinin temsilcilerinden oluşan jürinin bugün 84. Akademi Ödülleri'nde ''En İyi Yabancı Film'' kategorisinde yarışacak filmi seçmek üzere toplandığını bildirdi. Güneş, 84. Akademi Ödülleri'ne başvuran ''Çınar Ağacı'', ''Kavşak'', ''Gölgeler ve Suretler'', ''Bir Zamanlar Anadolu'da'', ''Hayde Bre'', ''Çoğunluk'', ''Bizim Büyük Çaresizliğimiz'' isimli filmlerden yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı ''Bir Zamanlar Anadolu'da''nın, Türkiye'yi 84. Akademi Ödülleri'nde temsil etmesine oy birliği ile karar verildiğini belirtti. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu jürisi tarafından Oscar'a aday adayı gösterilen film, bu aşamadan sonra ''En İyi Yabancı Film'' kategorisine girmek için yarışacak. Jüride, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ülger, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliğinden Yılmaz Atadeniz, Sinema ve Televizyon Eser Sahipleri Meslek Birliğinden Semih Kaplanoğlu, Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliğinden Yüksel Aksu, Film Yönetmenleri Derneğinden Reyis Çelik, Belgesel Sinemacılar Birliğinden Hakan Aytekin, Sinema ve Televizyon Yazarları Derneğinden Gül Dirican, Sinema Emekçileri Sendikasından Sinan Güngör, Sinema Oyuncuları Meslek Birliğinden Meltem Cumbul yer aldı. -''Bir Zamanlar Anadolu'da''- Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği ''Bir Zamanlar Anadolu'da'' adlı filmde, Muhammet Uzuner, Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel ile Fırat Tanış rol aldı. Filmin senaryosunu Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan ve Ercan Kesal ile birlikte yazdı. 64. Cannes Film Festivali'nde ''Jüri Büyük Ödülü''nü kazanan, Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini gerçekleştiren ve Hamburg Film Festivali'nde gösterilecek 3 Türk filminden biri olan ''Bir Zamanlar Anadolu'da''nın konusu şöyle: ''Kasabalarda hayat, bozkırın ortasında sürdürülen yolculuklara benzer. Her tepenin ardında 'yeni ve farklı bir şey' çıkacakmış duygusu ama her zaman birbirine benzeyen, incelen, kıvrılan, kaybolan veya uzayan tek düze yollar.''