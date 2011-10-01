‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ Oscar aday adayı

T24 - Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmi oscar aday adayı oldu.
Türkiye’yi Oscar hayaline ulaştırmaya aday olacak film belirlendi.
Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Bir Zamanlar Anadolu’da” isimli filmi Oscar’a aday adayı oldu.
Ceylan’ın filmi, Selim Demirdelen'in “Kavşak', Orhan Oğuz'un “Hayde Bre”, Derviş Zaim'in “Gölgeler ve Suretler”, Handan İpekçi'nin “Çınar Ağacı”, Seyfi Teoman'ın “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” ve Seren Yüce'nin “Çoğunluk” filmi arasından seçildi.