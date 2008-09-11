Bir yıldızın ölümü...

Rosetta kuyruklu yıldızı kovalıyor

Uzay mekiklerine geç emeklilik

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) ''Swift (Hızlı)'' X ışını teleskopu, evrende 7.5 milyar yıl önce çökerek kara deliğe dönüşen yıdızın gamma patlamasını kaydetti. Gökfizikçilere göre, dikkatli çıplak insan gözü de gece bu çok büyük gamma patlamasını 40 saniye boyunca görebiliyor. Saptama, 19 Mart'ta kayda geçti.Son yıllardaki kurama göre evren, ''büyük patlama''dan sonra 6 milyar yaşındayken Güneş'in 20-30 katı büyük kütleye sahip bu yıldız kendi içine çökerek ''kara delik''e dönüşürken gamma ışını patlamasına neden oluyor. Atom bombasındada patlamada gamma ışını çıkıyor.Çöken yıldızın ışığı ''şimdi'', yani 7.5 milyar yıl sonra Dünya'ya erişmiş oluyor. Çünkü yıldız Dünya'dan 7.5 milyar ışıkyılı uzaklıkta. 1 ışıkyılı, saniyede 300 bin kilometre giden ışığın bir yılda aldığı yol olan 10 trilyon kilometreye karşılık geliyor.