Bir yıldız daha söndü

Sinema dünyasından bir yıldız kaydı. Hollywood'un efsane aktörlerinden Paul Newman 83 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Kanser tedavisi gören aktörün Connecticut'ın New Haven kentinde dün öldüğü bildirildi.



1925 yılında Ohio'da dünyaya gelen Paul Newman, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD Donanması'nda görev yaptı. Sanat dünyasına ilk adımını Yale Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü sırada attı. Broadway'de sahnelenen William Inge yapımı Piknik onun sahneyle tanışmasını sağlayan oyun oldu.



Daha sonra, The Desperate Hours ve Sweet Bird of Youth gibi orijinal Broadway oyunlarında rol aldı. 1954'te oynadığı ilk filmi The Silver Chalice için "1950'lerde yapılmış en kötü film" ifadesini kullanır. 1956'da Somebody Up There Likes Me ve Cat on a Hot Tin Roof filmlerinde oynadı.



Mavi gözleri ve düzgün fiziği ile romantik bir başrol oyuncusu olabilecekken bunun yerine daha iddialı roller üstlenmeyi tercih etti. 1950'lerden 60'lara ve hatta 70'lerin sinemasına başarılı geçiş yapabilen nadir oyunculardan biri oldu. Asi kişiliği ondan sonraki nesle de yansıdı. Daha genç aktörler, ondan etkilendiklerini sık sık dile getirdiler.



Newman, 1961'de The Hustler, 1963'de Hud, 1964'te Harper, 1967'de Cool Hand Luke, 1977'de Slap Shot, ve 1982'de The Verdict gibi sinema klasiklerinde rol aldı. 1969'da Butch Cassidy and the Sundance Kid ve 1973'te çevrilen The Sting filmlerinde Robert Redford ile birlikte oynadı.



10 kez Oscar adayı gösterildi



The Long, Hot Summer (1958), Rally 'Round the Flag, Boys!, (1958), From the Terrace (1960), Paris Blues (1961), A New Kind of Love (1963), Winning (1969), WUSA (1970), The Drowning Pool (1975), Harry & Son (1984) ve Mr. and Mrs. Bridge (1990) filmlerinde eşi Joanne Woodward ile birlite oynadı.



En son John Steinbeck uyarlaması olan Fareler ve İnsanlar'ı yönetmeye hazırlanırken sağlık sorunları yüzünden projeyi yarım bıraktı.



Oscar'a 10 kez aday gösterilen Newman, 1987'de "The Color of Money" (Paranın Rengi) filmiyle Oscar kazanmıştı.