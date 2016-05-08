Bir yıldız daha EURO 2016'yı kaçıracak

Manchester City kaptanı Vincent Kompany, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Euro 2016'da yer alamayacağını açıkladı.

Bu sezon sakatlıklardan bir türlü başını kurtaramayan Belçikalı stoper, hafta içi oynanan Real Madrid maçında sakatlandıktan sonra Barcelona'da kontrolden geçti.

Eurosport'taki habere göre, sık sık adele sakatlığı yaşayan oyuncu, kontroller sonrasında Euro 2016'da oynamasının kariyerini tehlikeye atacağını ve bu nedenle turnuvada yer almayacağını açıkladı.

Belçika Milli Takımı'nda 18 yaşından beri forma giyen Kompany, kırmızı şeytanların formasını 70 kez giydi.