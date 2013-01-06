Bir yıldır sahibinin mezarına hediye götürüyor

İtalya'da sahibinin ölümünün ardından mezarının yerini bulan "Toldo" adlı kedi, bir yıldır her gün mezarlığa giderek, sahibine hediyeler götürüyor.

İtalya’nın kuzeyinde bulunan Montagnana kentinde yaşayan Lozzelli Renzo, bir yıl önce hayatını kaybetti.

Eşi öldüğü günden sonra ne zaman Renzo’nun mezarına gitse orada hediyeleriyle hazır bekleyen kedi Toldo’yu buluyor.

İtalyan Corriere Fiorentino gazetesinin haberine göre, Toldo (3), sahibinin cenazesini evden mezarlığa kadar takip etti.

'Plastik bardaklar, yapraklar ve sopalar götürüyor'

Mezarın yerini öğrenen Toldo, Renzo’ya bir yıldır her gün aralarında plastik bardaklar, yapraklar ve sopalar olan çeşitli hediyeler götürüyor.

Renzo’nun eşi Ada gazeteye konuşarak kedilerinin sürekli mezarlığın etrafında dolaştığını söyledi.

Ada sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu sabah da Toldo’yla birlikte ziyarete gittik. Dönüşte bir arkadaşıma rastladım ve kediyi sabah da mezarın başında gördüğünü söyledi."