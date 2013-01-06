T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bir yıldır sahibinin mezarına hediye götürüyor

İtalya'da sahibinin mezar yerini öğrenen Toldo adlı kedi, 1 yıldır mezarın başına hediye bırakıyor

06 Ocak 2013 12:43

İtalya'da sahibinin ölümünün ardından mezarının yerini bulan "Toldo" adlı kedi, bir yıldır her gün mezarlığa giderek, sahibine hediyeler götürüyor.

İtalya’nın kuzeyinde bulunan Montagnana kentinde yaşayan Lozzelli Renzo, bir yıl önce hayatını kaybetti.

Eşi öldüğü günden sonra ne zaman Renzo’nun mezarına gitse orada hediyeleriyle hazır bekleyen kedi Toldo’yu buluyor.

İtalyan Corriere Fiorentino gazetesinin haberine göre, Toldo (3), sahibinin cenazesini evden mezarlığa kadar takip etti.

 

'Plastik bardaklar, yapraklar ve sopalar götürüyor'

 

Mezarın yerini öğrenen Toldo, Renzo’ya bir yıldır her gün aralarında plastik bardaklar, yapraklar ve sopalar olan çeşitli hediyeler götürüyor.

Renzo’nun eşi Ada gazeteye konuşarak kedilerinin sürekli mezarlığın etrafında dolaştığını söyledi.

Ada sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu sabah da Toldo’yla birlikte ziyarete gittik. Dönüşte bir arkadaşıma rastladım ve kediyi sabah da mezarın başında gördüğünü söyledi."

ETİKETLER

keditoldoitalyamezarölümhediyemontagnanalozzelli renzo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24