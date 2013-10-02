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Bir yıldır atamaları yapılmayan 900 Kürtçe öğretmeni ne yapacak?

Mardin Artuklu Üniversitesi Kürdoloji Enstitüsü mezunu olan 500, diğer üniversitelerle toplam 900 Kürtçe öğretmeni bir yıldır atama bekliyor

02 Ekim 2013 13:29

 Kürtçe Platformu Öğretmenleri bugün saat 13.00’da seslerini duyurmak için Mardin Artuklu  Üniversitesi Rektörlük Binası önünde bir basın açıklaması yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan atanmayı bekleyen Türkiye genelinde 900 Kürtçe öğretmen var. Bunların sadece 500’ü Mardin Artuklu Üniversitesi Kürdoloji Enstitüsü mezunu. Dicle ve Bingöl Üniversitesi’nden 150, Muş Alpaslan Üniversitesi’nden 100 mezun bulunuyor. Atanamayan  Kürtçe öğretmenlerin  durumu da BDP Milletvekilleri tarafından  Meclis gündemine taşındı. 

Artuklu  Üniversitesi önünde  açıklama yapacak olan Platformun bugünkü basın bildirisi şöyle:

 

‘Pek çok insan Kürtçe öğretmen olmak için işlerini bıraktı’

 

Bilindiği gibi Demokratikleşme paketi, Anadilde eğitim gibi tartışmalar sürerken okullarda verilen seçmeli ders sistemi bile laçkalaşmış bir durumdadır. 1 yıldır bu sistem için eğitim alan ve mezun olan Kürtçe Öğretmenlerinin ataması yapılmamıştır. Hal böyleyken sanki seçmeli dersin bütün gerekleri yerine getirilmiş gibi açıklamalar yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üniversitelere Kürtçe Öğretmeni yetiştirmek amacıyla verilen talimat hükümsüz kılınmıştır ve verilen sözlerin hiç biri tutulmamıştır. Pek çoğu görev yaptığı kurum veya iş yerinden istifa ederek Kürtçe Öğretmeni olmak için 1 yılın heba etmiş ve telafisi imkansız maddi bir yükün altına girmiş olan öğretmen adayları mağduriyetin zirvesini yaşamışlardır. Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi herhangi bir adım atılmadığı takdirde hakkımızı almak için gerekli demokratik tepkilerimizi ortaya koyacağımızı söylemiştik.

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