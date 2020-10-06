Bir yılda mercimek yüzde 48, fasülye yüzde 35 pahalandı; nedeni 'dışa bağımlılık ve pandemi'

Son bir yılda mercimeğin fiyatı yüzde 48, kuru fasulyenin fiyatı yüzde 35 artarken, bu ürünlerde fiyat artışlarının en önemli sebepleri ise dışa bağımlılık ile pandemi döneminde bu ürünlere talebin artması olarak yorumlanıyor.

TÜİK’in dün açıkladığı TÜFE değerlerinde, yıllık enflasyon yüzde 11.75 olmuştu. Eylül ayında fiyatı en çok artan ilk 10 üründen yedi tanesi gıda ürünleri oldu. Son bir yılda, bulgur, pirinç, makarna, yumurta gibi her mutfakta bulunan temel gıda ürünlerine gelen zamlarsa çift haneli rakamları buldu. Pirinç yüzde 13.89 zamlanırken bulgurun fiyatı, yüzde 19.68 arttı. Yumurtada yaşanan artış ise yüzde 30’u geçti. Mercimekte yaşanan fiyat artışı yüzde 48 olurken, kuru fasulyeye gelen zam yüzde 35’in üzerinde.

Kuru bakliyata talep var

Sözcü’den Barış Özkan’ın haberine göre, tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım Türkiye’nin mercimek, pirinç üretiminin kendi kendine yeterli olmadığını belirterek, “Bu nedenle ürünler ithal ediliyor. Pandemi döneminde döviz kurlarının yükselmesiyle ithal ürünlerde fiyat artışları çok yüksek oldu. Dünyada da özellikle pandemi döneminde kuru bakliyata bir talep var. Gıdada fiyatların artmasının nedeni dışa bağımlılık” diye konuştu.

Yumurta fiyatlarında yaşanan artışın dikkat çektiğini belirten Yıldırım, “Yumurta fiyatları yüzde 30 artmış. Ancak üreticiler özellikle Irak pazarının kapanmasından sonra zararına satış yaptıklarını söylüyorlar. Genelde gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışları üretim kaynaklı. Üretmeyince ithal ediyoruz ve fiyatları kontrol edemiyoruz. Nohut da böyleydi ancak daha sonra Türkiye üretmeye başladı ve artık fiyatını kontrol edebiliyor. Türkiye’de üretici para kazanamamaktan tüketici ise fiyat pahalılığından şikayet ediyor. Bu durumun yaşanmasında market zincirlerinin etkisi büyük” yorumunu yaptı.